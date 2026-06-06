Коста Стоянов, "Възраждане": ГЕРБ и ДПС не позволиха на ДАНС да изнесе данните за "КУБ"

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Единадесет пъти е бил провален опитът, ръководството на ДАНС да даде обяснение за дейността на украинската корпорация „КУБ“ и дали тя представлява заплаха за националната сигурност. Това каза в предаването „Позиция“ варненският депутат от „Възраждане“ Коста Стоянов. „Докато ротационен председател на парламентарната Комисия за контрол над службите беше нашият колега Златан Златанов, заседанията на които искахме отговори от ДАНС, бяха блокирани от ГЕРБ и ДПС-Ново Начало“, коментира още Стоянов. Това ставаше с липса на кворум, поясни варненския народен представител, като потвърди информацията, че е поискал доклада на ДАНС от деловодството на настоящото НС.

Коста Стоянов заяви, че в настоящия парламент има негласно споразумение между всички политически партии, първото заседание на комисията за контрол на службите да изслуша всички председатели и служители на ДАНС, имащи отношение към дейността на корпорация КУБ.

Той припомни и предисторията, в която „Възраждане“ след пресконференцията си септември, миналата година за незаконните строежи, получават информация за екстрадирането на Олег Невзоров от България. „Информацията ни беше, че е бил санкциониран като заплаха за националната сигурност“- поясни Стоянов. По думите му, съвпаденията на документи, обстоятелства и събития насочват за огромно престъпление. От „Възраждане“ изготвят сигнал до Главна прокуратура, ДАНС и институции които вече не съществуват, като Комисията за противодействие на корупцията. „Нито една институция не даде отговор за това време“, допълва Коста Стоянов до преди една седмица, когато научава, че докад на ДАНС има и той е в деловодството на Народното събрание:

Разбрахме, че докладът е входиран в парламента на 15 октомври, нашият сигнал беше от 15 септември миналата година, точно в установения срок от един месец. В доклада пише, че е свързан с класифицирана информация и касае дейността на групировка КУБ и придобиването на имоти в местността „Баба Алино“, град Варна. Това е точно темата по която сме сезирали ДАНС. Тоест докладът е въз основа на нашият сигнал, но никъде в самия доклад не се споменава, че докладът е въз основа на запитване от народни представители. Той е изпратен единствено до председателя на НС, тогава г-жа Наталия Киселова, тя се запознава с него и го засекретява.

Така народните избраници са възпрепятствани да се запознаят с написаното в документа, поясни Коста Стоянов, като припомни, че същият по обем информация е изпратена и до министър председателя, тогава Росен Желязков и до президента на България, тогава Румен Радев.

Депутатът от „Възраждане“ още веднъж повдигна темата за институциите които не са искали да видят незаконното строителство, като посочи, че в целия град има билбордове рекламиращи дейността на украинската корпорация, с обещания за апартаменти именно в местност „Баба Алино“. Той посочи, че такъв има и на отбивката до спирка „Акации“, с което намекна, че няма как кмета на Варна да не е знаел за случващото се и за мащабите.

Редактор "Екип на Петел",

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