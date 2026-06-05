Коста Стоянов, "Възраждане": Искаме да се изнесат данните от доклада на ДАНС за КУБ

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Доклад на ДАНС за дейността на КУБ по сигнал на "Възраждане" е засекретен в деловодството на Народното събрание и депутатите не могат да се запознаят с него. Това обяви депутатът от "Възраждане" Коста Стоянов в кулоарите на парламента.

Получихме становище от началник отдел "Сигурност на информацията" и служител по сигурността на информацията в НС относно искания от нас доклад на ДАНС, който се намира в деловодството на НС във връзка с действия на украинската групировка КУБ и на Олег Неврозов. По нашия сигнал ДАНС е изпратил сигнал в деловодството на Народното събрание, като агенцията изобщо не упоменава в този доклад, че той е по искане на народни представители. Искането беше от лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов и мен, обясни Стоянов пред журналисти.

След като се е запознала с доклада, за който разбрахме миналата седмица, че е в деловодството, тогавашният председател на парламента Наталия Киселов го е засекретила и той няма как да стигне до нас като депутати, а ние сме го поискали. А тук се доказва, че данните, които са изложени, са квалифицирана информация. Тоест, докладът е по нашите сигнали, но няма как да го видим. Но той е пратен до президента, на председателя на НС и на премиера. Към октомври 2025 г. президент е бил Румен Радев, премиер – Росен Желязков, председател на НС - Наталия Киселова, каза още депутатът.

И тук задаваме въпроса: те запознали ли са се с този доклад и защо не са предприели никакви действия, попита Коста Стоянов. "Надявам се още на първото заседание на комисията по контрол на службите да се иска иска изслушване на всички председатели на ДАНС, включително и на сегашния. Там да се изнесат данните от този доклад. Ще поискаме осъвременяване на данните към днешна дата", каза още той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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