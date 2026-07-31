Коста Стоянов настоя за ясни срокове за ремонта на басейна в „Спортпалас“

Снимка "Възраждане"

Липса на конкретен срок за възстановяване на работата на закрития плувен басейн в Национална спортна база „Спортпалас“ стана ясно след въпрос на народния представител от „Възраждане“ Коста Стоянов към министъра на младежта и спорта. В отговора си министърът заяви, че към момента не може да се ангажира с дата за отварянето на съоръжението, като посочи, че до края на август предстои да бъде изготвен анализ на състоянието му.

По време на парламентарния контрол Коста Стоянов обърна внимание, че „Спортпалас“ е едно от най-важните съоръжения за подготовката на българските водни спортове. В базата целогодишно тренират националните отбори по водна топка, подрастващи национали и плувци, а до последните дни там се е подготвял и националният ансамбъл по артистично плуване преди европейското първенство. По думите му именно затова внезапното затваряне на басейна без предварително обявени срокове е предизвикало сериозно безпокойство сред състезатели, треньори и спортни клубове.

В отговора си министърът посочи, че при проверките са установени компрометирана климатична инсталация, проблеми по водната чаша на басейна и конструктивни рискове, свързани с тавана на сградата. По думите му именно това е наложило затварянето на съоръжението, като окончателните решения за необходимите ремонтни дейности ще бъдат взети след приключването на анализа.

Коста Стоянов заяви, че подобен подход не дава необходимата яснота на спортната общност. Той подчерта, че когато се затваря национално спортно съоръжение с толкова важно значение за подготовката на българските спортисти, държавата трябва предварително да разполага с готов анализ, проект за ремонта, конкретен график и срок за изпълнението му, а не едва след затварянето да започва да изяснява какви действия предстоят.

Народният представител призова Министерството на младежта и спорта да представи ясен план за ремонта, конкретни срокове за възстановяване на работата на басейна и гаранции, че „Спортпалас“ ще продължи да изпълнява предназначението си като национална спортна база за подготовката на българските национални състезатели. По думите му подобни съоръжения трябва да се развиват с мисъл за българския спорт и неговото бъдеще, защото именно в тях се подготвят следващите поколения шампиони, заявиха от "Възраждане".

Редактор "Екип на Петел",

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