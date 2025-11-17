Коста Стоянов пита МОСВ за незаконно сметище в Каратепе във Варна

Снимка: „Възраждане“

Въпрос за поредното нерегламентирано сметище от строителни отпадъци в местността Каратепе постави на парламентарния контрол народният представител от „Възраждане“ Коста Стоянов. Той попита министъра на околната среда и водите какви мерки може да предприеме МОСВ за установяването и премахването му от район Приморски, Община Варна.

„Имотът е с площ почти 10 декара земеделска територия, стопанисвана от Община Варна. На него са натрупани строителни отпадъци, предимно пръст и земна маса“, уточни Стоянов. Той представи снимки, на една от които тежкотоварен камион, заснет на място да изхвърля пореден курс от отпадъци, както и булдозер, подготвен да заравнява изхвърления строителен отпадък в поземления имот.

„При подаден сигнал от местни жители до Община Варна им е обяснено, че няма издадено разрешение за изхвърляне на строителните отпадъци в района и че строителните машини ще спрат да работят, но в техниката все още продължава да изхвърля отпадъци в този поземлен имот“, каза народният представител.

В отговор министърът обясни, че замърсяването е върху общински имот със статут на земеделска земя. Експерти са извършили проверки и са установили наличие основно на строителни отпадъци – почва и камъни, част от които са разстлани, а други – натрупани на терен от около 5 декара.

„Дадено е предписание към кмета на Варна да почисти терена в срока 20 ноември 2025 г. и да представи писмена информация и снимки за извършеното почистване. Ако предписанието не бъде изпълнено, екоинспекцията ще му състави акт за административно нарушение“, каза министърът.

От своя страна Коста Стоянов поясни, че въпреки предписанията, все още не са предприети действия по почистването. Той добави, че парламентарната група на „Възраждане“ е подготвила промени в Закона за управление на отпадъците: „С тях искаме да дадем повече правомощия и на районните кметове, и на кметовете на населени места. Не те да чакат изрично пълномощно, за да изпълняват задълженията си, а да могат директно да бъдат отговорни и да осъществяват контрол върху именно такива незаконни сметища“, каза народният представител.

От своя страна министърът разкри, че в страната има порочна схема: „Хора купуват или наемат имоти, изкопават дълбоки ровове и тайно приемат в тях строителни отпадъци от различни строежи. Така официалните депа губят такси, а организаторите прибират парите незаконно“, каза министърът и уточни, че за този проблем ведомството вече е сезирало прокуратурата.

