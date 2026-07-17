Коста Стоянов поиска край на порочната практика с непрекъснатото удължаване на строителните срокове

Снимка "Възраждане"

Практиката стратегически инфраструктурни обекти да се забавят с години заради непрекъснати промени в проектите и удължаване на строителните срокове трябва да бъде прекратена. Това заяви народният представител от "Възраждане" Коста Стоянов по време на парламентарния контрол, поставяйки пред министъра на регионалното развитие и благоустройството въпроса за забавения основен ремонт на Дюлинския проход.

Стоянов припомни, че разрешението за строеж на обекта е издадено през декември 2023 г., строителната площадка е открита през май 2024 г., а първоначалният срок за изпълнение от 540 календарни дни е изтекъл още през ноември 2025 г. Впоследствие е било обявено, че ремонтът ще приключи през май 2026 г., но и този срок не е спазен. По думите му забавянето създава сериозни затруднения за жителите на населените места в района, както и за туристическия бизнес, тъй като Дюлинският проход е една от основните алтернативни връзки между Варна и Бургас през летния сезон.

Народният представител поиска информация колко пъти е удължаван срокът за изпълнение на ремонта, какви са причините за това и какви конкретни действия ще предприемат Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция "Пътна инфраструктура", за да бъде възстановен нормалният достъп до населените места и строителните дейности да приключат възможно най-бързо.

В отговора си министър Иван Шишков обясни, че ремонтът е бил забавен след установяването на множество подземни оптични кабели, които не са били отразени в първоначалната проектна документация. По думите му това е наложило допълнително проектиране, промени в разрешението за строеж и удължаване на срока за изпълнение. Министърът посочи още, че след приключване на административните процедури строителните работи могат да бъдат възобновени, а прогнозният срок за завършване на ремонта е средата на 2027 г.

В последвалата си реплика Коста Стоянов подчерта, че случаят с Дюлинския проход е пореден пример за системен проблем при изпълнението на големи инфраструктурни проекти.

„Под претекст, че има някакви недостатъци в проектирането, много пъти се забавят важни строителни обекти. Голяма част от тях се изпълняват на инженеринг, при който проектантският екип работи съвместно с изпълнителя. Няма как това да бъде приемано като аргумент за удължаване срока на изпълнение на подобни обекти“, заяви народният представител.

Според Стоянов проблемът не е случаен.

„Това се прави нарочно. Нарочно не се изпипват проектите, за да има претекст за удължаване на сроковете. Голяма част от обектите се изпълняват от фирми, които са може би не повече от десет в цяла България. Те нямат капацитета да изпълнят всички обекти, които са поели, и затова се търсят всякакви причини сроковете да бъдат удължавани. А по този начин страдат всички български граждани, които очакват тези ремонти.“, посочи той.

Народният представител призова за по-строг контрол още на етапа на проектиране, за да не се допуска важни инфраструктурни проекти да бъдат блокирани заради пропуски, които е можело да бъдат предотвратени.

„Всички, които сме работили в общинска администрация, знаем, че най-важното преди започването на едно проектиране е да се проучи подземния кадастър. Няма как след това да се твърди, че заради ненанесени оптични кабели трябва да бъде удължен срокът на такъв важен проект. Това е меко казано несериозно.“, заяви Стоянов.

В дупликата си министърът заяви, че до голяма степен споделя направените критики, че е напълно съгласен със Стоянов. Потвърди, че проблемът с проектирането и с това, че често се търси повод строителят да спре работата, е реален и трябва да има ясни и качествени проекти, за да може да се изискват ясни срокове за изпълнение и качествено строителство.

Според Коста Стоянов държавата трябва да прекрати практиката важни инфраструктурни проекти да се превръщат в безкрайни ремонти заради некачествено проектиране и постоянно удължавани срокове. По думите му обществото очаква ефективно управление на публичните средства, реалистични графици и навременно завършване на обектите, които са от ключово значение за регионите и за безопасното придвижване на гражданите, съобщиха от "Възраждане".

Редактор "Екип на Петел",

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