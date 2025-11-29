Костадин Ангелов: Ако БСП напусне властта, ще има 16 предсрочни избори

Кадър Ютуб

Председателят на Съвета за съвместно управление сравни коалицията със смесване на олио и вода

Сложната управленска конструкция между леви и десни партии е трудна, но наложителна в името на държавата. Това заяви заместник-председателят на 51-ото Народно събрание и председател на Съвета за съвместно управление Костадин Ангелов в ефира на bTV. Той отправи остро предупреждение към коалиционните партньори от БСП относно стабилността на кабинета, цитира Дунав мост.

"В момента има една много сложна конструкция като управление – леви и десни партии в името на държавата. Представете си все едно да смесиш олио с вода и да получиш хомогенна смес – невъзможно е", коментира Ангелов.

Ангелов коментира напрежението в управляващото мнозинство и честите заплахи за напускане на коалицията. Според него всяко рязко движение може да доведе до задълбочаване на политическата криза.

"Едно мъничко движение и се казва от БСП, че ще преосмислят участието си в управлението. Ако някой е решил да преосмисли решението да участва във властта, вместо 8 пъти да са предсрочните избори, 16 пъти ще са предсрочни избори", предупреди той.

Бюджет 2026 и ролята на Борисов

По отношение на Бюджет 2026, Ангелов подчерта, че тристранният диалог е възстановен и се очакват резултати. Той посочи, че както работодателите, така и синдикатите провеждат срещи в централата на ГЕРБ.

