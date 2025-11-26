Костадин Ангелов: Кремъл активира последния си коз Асен Василев против еврото, същият гласува против F-16 и против ‘Уестингхаус’
Кадър Фб
В пост в социалните мрежи депутатът от ГЕРБ–СДС Костадин Ангелов отправи остри обвинения към съпредседателя на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, твърдейки, че той действа в интерес на Кремъл.
Ангелов заяви, че според него Василев последователно е заемал позиции, които „обслужват Москва“.
„Кремъл активира и последния си коз – Асен Василев. Същият гласува против F-16. Гласува против ‘Уестингхаус’ за АЕЦ ‘Козлодуй’. Сега Москва му натисна копчето и срещу еврото“, написа Ангелов.
Депутатът намекна и за възможен бъдещ политически съюз между Василев и президента Румен Радев:
„Чакаме го да се събере в една коалиция с партията на Радев – господин ‘Крим е руски’“, допълни той.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!