Костадин Ангелов: Кремъл активира последния си коз Асен Василев против еврото, същият гласува против F-16 и против ‘Уестингхаус’

В пост в социалните мрежи депутатът от ГЕРБ–СДС Костадин Ангелов отправи остри обвинения към съпредседателя на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, твърдейки, че той действа в интерес на Кремъл.

Ангелов заяви, че според него Василев последователно е заемал позиции, които „обслужват Москва“.

„Кремъл активира и последния си коз – Асен Василев. Същият гласува против F-16. Гласува против ‘Уестингхаус’ за АЕЦ ‘Козлодуй’. Сега Москва му натисна копчето и срещу еврото“, написа Ангелов.

Депутатът намекна и за възможен бъдещ политически съюз между Василев и президента Румен Радев:

„Чакаме го да се събере в една коалиция с партията на Радев – господин ‘Крим е руски’“, допълни той.

