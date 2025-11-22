Костадин Ангелов: Няма да участваме в подмяна на вота във Варна

снимка Булфото

Изпълнителната комисия на ГЕРБ взе единодушно решение да инструктира своите представители в Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна да гласуват "против" предсрочното прекратяване на правомощията на кмета Благомир Коцев. Това обяви проф. Костадин Ангелов на извънреден брифинг в партийната централа, цитиран от БГНЕС.

С този ход най-голямата политическа сила отказва да участва в административното отстраняване на кмета на ПП-ДБ, срещу когото има подадени сигнали за търговска дейност.

"С това даваме ясен знак, че ГЕРБ никога не се цели в служебни победи. Не искаме ГЕРБ и името на партията и нашия лидер да бъдат включвани в политически уйдурми, които имат за цел да подменят мажоритарния вот", заяви Костадин Ангелов по време на брифинга.

От партията подчертаха, че целят участие в честни избори и не желаят служебни победи чрез административни хватки.

Депутатът Тома Биков разясни математиката зад решението. ГЕРБ разполага с 8 членове в 18-членната Общинска избирателна комисия във Варна.

"Квотата на ГЕРБ в случая е блокираща, без нашите гласове не може да се вземе решение за свалянето на кмета на Варна", поясни Тома Биков. Той допълни, че партията не желае да бъде обвинявана, че управлява морската столица "през задния вход".

Бившият финансов министър Владислав Горанов изрази позиция, че подобни казуси трябва да се решават от съдебната власт, а не от партийни назначения в комисиите.

"Ако съдебната власт реши, че Благомир Коцев е нарушил закона - за което има много подозрения, нека да стане по този начин. Не искаме да бъдем въвличани в политически спорове и смяна на властта в един от най-големите градове на България", коментира Владислав Горанов.

Според него не трябва да се допуска подмяна на демократичния избор на гражданите. "Нека Коцев е кмет на Варна - всеки народ си заслужава управлението, ако варненци са доволни от него, нека го избират. Ние няма да заложим нито капка от нашия политически авторитет", допълни Горанов.

