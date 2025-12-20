Костадин Ангелов: В политиката няма място за шамари и ритници

кадър Нова нюз

В политиката трябва да се води диалог с думи и аргументи, а не с физическа агресия. Това заяви заместник-председателят на Народното събрание Костадин Ангелов пред Nova News. Депутатът от ГЕРБ коментира актуалната политическа обстановка, икономическите показатели на страната и отношенията с останалите политически формации.

"Като политик считам, че в политиката няма място за вдигнати юмруци, няма място за шамари, няма място за ритници", категоричен бе проф. Ангелов. Според него политическата сцена изисква словесен сблъсък на идеи, а не демонстрация на сила. "Пръв посяга към тоягата и камъка този, който няма аргументи", допълни той.

Представителят на ГЕРБ направи ретроспекция на периода, в който партията е носила отговорност за управлението, като изрази удовлетворение от постигнатите резултати.

"Реанимирахме един умрял План за възстановяване и устойчивост. На трето място по икономика сме в Европа. Имаме 25% повече инвестиции. Излязохме от мониторинговия механизъм на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Влязохме в еврозоната", отчете Костадин Ангелов.

Той подчерта, че за ГЕРБ приоритет винаги са били държавните интереси и намирането на решения за проблемите, а не партийният комфорт.

Ангелов коментира и вълната от недоволство, като разграничи мирните протестиращи от политическите провокации. Според него лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов оценява високо енергията на гражданите от първата фаза на протестите.

"Този протест, неговата първа и мирна част с истинските граждани, които казаха какво мислят и от какво са недоволни, свърши златна работа", посочи депутатът. Той обясни, че гражданският натиск е помогнал на политическите формации да осъзнаят необходимостта от възстановяване на социалния диалог.

"Показа ни се, че е много важно работодатели и синдикати да седнат заедно с управляващите и да възстановим диалога в Съвета за тристранно сътрудничество", каза още Ангелов.

Заместник-председателят на парламента отправи остри критики към "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ), обвинявайки ги в липса на зрялост и страх от поемане на отговорност.

"Първата партия, която поканихме за да съставим парламентарно мнозинство, беше "Демократична България". Ако колегите имаха политическата смелост и зрялост да се съгласят да участват в едно такова управление, те можеха да бъдат гаранта, че Пеевски няма да има никакво влияние в тази власт", заяви Костадин Ангелов.

Той припомни и периода на съвместното управление, известен като "сглобката", като посочи, че тогава партньорите им не са повдигнали въпроса за Висшия съдебен съвет (ВСС), въпреки наличието на необходимото мнозинство от 160 гласа. Ангелов изрази мнение, че ПП-ДБ търсят поводи за напрежение, вместо да работят конструктивно.

Относно държавните финанси, депутатът потвърди позицията на ГЕРБ за удължителния бюджет. "Ние ясно заявихме, че основната ни цел ще бъде да внесем удължителен бюджет", уточни той, допълвайки, че тази теза е била защитавана още на сутрешния Председателски съвет.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!