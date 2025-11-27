Костадин Кабаджов е застрелян с 3 куршума, а тялото му е хвърлено в река

Кадър Фб

24-годишният Костадин Кабаджов, който бе убит в Мадан, е помагал в бизнеса на баща си. Кабаджов старши е собственик на бензиностанция и хотел. Преди години обаче бе разследван за лихварска дейност. Според местни, не е изключено и на младия мъж да не му е чужда подобна дейност, пише 24smolian.com

Костадин е бил пребит до смърт в покрайнините на родопския град.

Слeд тoвa младежът бил зacтpeлян c тpи ĸypшyмa.

Тялото му е било изхвърлено в реката.

Всичко се е разиграло около 3 часа тази нощ.

Според запознати, извършителите са били с бус с кърджалийска регистрация.

По непотвърдена информация на колегите от 24smolian.com, позовавайки се на източници от Мадан, превозното средство е било установено.

Очаква се ОД на МВР и Прокуратурата да дадат брифинг по случая!

