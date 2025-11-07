Костадин Костадинов: Борисов да подаде оставка още утре

кадър: Bulgaria ON AIR

Повече говорене, по-малко цифри и действия - така изглежда Бюджет 2026 към настоящия момент.

"ГЕРБ са отмираща политическа организация с политически пенсионер начело. Звучеше доста неадекватно твърдението - "има повече пари за лекари, военни, учители, майки". Няма такова нещо - в комисията по здравни въпроси стана ясно, че увеличението на заплатите не е гарантирано. Какви пари вижда Борисов, аз не съм видял числа, н що не сме видяли. Бюджетът трябваше да се внесе в НС на 21 октомври, не е минал нито една от 6-степенните процедури", коментира лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в студиото на "Денят ON AIR".

По думите на Костадинов единият вариант е правителството да "продължи с фалшификацията на данните". Той изтъкна свръх задлъжняването с 19 млрд. лв. дълг.

"За следващата година залагат 21 млрд. Другият вариант е здравомислещият - нашите приходи не са толкова големи, значи и разходите не трябва да са толкова големи. Има начин като се съкрати раздутата държавна администрация, но те няма да ѝ посегнат", каза Костадинов.

В ефира на Bulgaria ON AIR лидерът на "Възраждане" изтъкна, че България никога не е задлъжнява толкава, включително след битката при Сливница, когато е най-зле финансово, страната ни връща поетия дълг за 2 години.

"Унищожаването на българския лев е държавна измяна, саботаж срещу народното стопанство", каза Костадин Костадинов.

Той подчерта, че с темповете на промените работодателите ще бъдат принудени да минат в сивата икономика или да съкращават служители.

"С големи усилия успяват да плащат заплати, пред закриване на работни места са или да влизат в сивата икономика. С вдигането на осигуровки и данъци това ще стане. Има смисъл от увеличаването им, когато имаш растеж - колкото повече произвеждаш, толкова повече ще плащаш на държавата. Нашият растеж е инфлационнен", категоричен е Костадинов.

Той призова Борисов да подаде оставка още утре.

