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Костадин Костадинов: Победа в съда за работника, който беше нападнат от Ивайло Мирчев

17.06.2026 / 16:51 2

Снимка "Възраждане"

Председателят на “Възраждане” и ПГ на “Възраждане” съобщи в социалната мрежа Фейсбук за победа на справедливостта по случая на работника, нападнат по време на изпълнение на служебните си задължения от депутата от “Демократична България” - Ивайло Мирчев.

“Вчера Димитър Давидов спечели важна победа в съда. Ако се чудите кой е той, това е работникът, който беше нападнат от Ивайло Мирчев преди няколко седмици. Както знаете, “Възраждане” осигури адвокат, Полина Велчева, и вчера наклеветеният от Мирчев българин успя да свали гаранцията си в съда. Според съда тези престъпления, за които са му повдигнати обвинения, не са съставомерни - няма извършено престъпление хулиганство, а за уж телесната повреда може да претендира само Мирчев, който обаче вече се отказа от първоначалните си твърдения. След това решение най-доброто, което може да направи прокуратурата, е да оттегли абсурдното обвинение.”, съобщи Костадин Костадинов. 

В публикацията си той препоръчва на Ивайло Мирчев да подаде оставка и да се прибере в родното си село Крушари, за да започне да се занимава с нещо по-полезно, като с ирония му подсказва, че това би могло да бъде да гледа овце. 

“Най-вече обаче искам да изкажа специални благодарности на Полина Велчева, която откликна незабавно на молбата ни за помощ и пое присърце защитата на Димитър Давидов!”, завършва с благодарност публикацията си Костадинов.

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Коментари
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kjk (преди 16 минути)
Рейтинг: 216071 | Одобрение: 21671
Като прилага самоуправство,има си органи за тая работа,какво се прави на шериф ,все едно е на къра в Крушари сред овцете!!!
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kris (преди 37 минути)
Рейтинг: 623081 | Одобрение: 122091
Мирчев ще си изяде мамула от яд.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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