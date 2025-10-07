Костадин Костадинов е подал сигнал до прокуратурата срещу Бойко Борисов

Снимка: Булфото

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов съобщи, че е подал сигнал до прокуратурата срещу Бойко Борисов за съмнения за държавна измяна на база на статия на „Уолстрийт Джърнал“.

Сигналът беше внесен вчера към края на работния ден в Софийска градска прокуратура, защото в момента нямаме главен прокурор, както е добре известно, каза Костадинов на пресконференция в Националния пресклуб на БТА. „Лицето Сарафов в момента е на практика узурпатор на кабинета на главния прокурор и тук големият въпрос е кой или по-скоро коя институция ще го изхвърли оттам“, допълни той.

Видяхме, че всъщност Бойко Борисов потвърди почти всичко в сигнала, коментира Костадинов. „Един български политик – председателят на партията мандатоносител, си позволява да търгува българска и чужда собственост в замяна на свой личен партиен интерес. Това се нарича търговия с власт, търговия с влияние и е подсъдимо, а когато се върши с чужденци, е държавна измяна“, посочи лидерът на „Възраждане“.

Изслушах обясненията на Борисов, те дойдоха доста екзотично, на тротоара пред неговата къща на въпросите на бивш политик, бивш журналист, коментира Костадинов. Според него това показва, че спешно нещо е трябвало да бъде обяснено. Този тип разговори на тротоара с удобно подадени въпроси показват гузна съвест, коментира Костадинов. В качеството на какъв той се разпорежда с публична държавна собственост каквато представлява газовата тръба, попита още лидерът на „Възраждане“.

Ние нямаме доверие на Бойко Борисов, затова смятам моя сигнал до прокуратурата за съвсем основателен, каза още той, но добави, че няма илюзии, че по този сигнал ще се работи.

Вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира материала на в. „Уолстрийт Джърнал“ (The Wall Street Journal) в интервю за Николай Бареков, части от което са публикувани на фейсбук страницата на политическа партия ГЕРБ, съобщава БТА. „Винаги промотирам „Балкански поток“, заявява Бойко Борисов в интервюто. „Поканиха ме на среща с Тръмп-младши, с когото проведох работен обяд в София. Отидох, видяхме се, спомнихме си добри времена и си отидох. Какъв скандал има тук при положение, че и днес сме платили един милион и петдесет хиляди на „Боташ“. Защо не питате как е подписан този договор“, посочва той.

„Бившият български премиер Бойко Борисов, който все още е най-властният мъж в България, съзря възможност – рекламата на тръбопровода и други български активи могат да му осигурят среща с американския президент, с който той се срещна през 2019 г. Освен всичко останало, Борисов се опитва да потърси облекчаване на санкциите по Закона „Магнитски“ за някои от най-близките му сподвижници“, пише в. „Уолстрийт Джърнал“. Борисов се присъедини към Тръмп-младши на обяд с ръководители на крипто компанията „Нексо“, които бяха поканили сина на президента да изнесе реч, припомня изданието.

