Костадинов, „Възраждане”: Бойко Борисов остаря, да слезе от коня

кадър YouTube/„Факти”, Булфото

редактор Веселин Златков

„Подкрепяме всички протести срещу правителството и призоваваме симпатизантите ни да се включат в тях. Дори и да имаме резерви към организаторите на протестите, пак ги подкрепяме, по-добре отколкото да сме с тези престъпници, които ни управляват”, това заяви в интервю с Лили Маринкова в YouTube канала на „Факти” лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов.

Той каза също, че групата на ГЕРБ реално се е разпаднала в момента, защото голяма част от депутатите се подчиняват на Пеевски, а не лидера си.

„Борисов беше уволнен и пратен в пенсия от Пеевски. И ако не го беше страх, щеше да отиде на избори след Пазарджик, защото го е правил и по по-малък повод”, коментира Костадинов. По думите му, Борисов е остарял пред очите на хората, не само политически, а и физически.

„Това е естествен процес и добрият политик трябва да знае кога да напусне сцената. Борисов не е от желязо, трябва да слезе от коня, за да го запомнят”, заяви лидерът на „Възраждане”.

