Костадинов: БНБ трябва да се саморазпусне

Лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов заяви от трибуната на парламента, че БНБ трябва да се саморазпусне като институция, защото вече няма българска национална валута и независими български финанси. Той каза също, че ръководещият Българската народна банка Димитър Радев един ден ще бъде съден за национално предателство заради приемането на общата европейска валута. Костадинов през цялото време на изказването си използва изразът „шиткойн” вместо евро.

Лидерът на „Възраждане” заяви също, че БНБ няма право да прибира надрасканите евро банкноти, защото по думите му Европейската централна банка има решение от 2013, че дори и цялото да е в надписи, еврото си остава законно разплащателно средство.

„Яно не само българи, а и други хора са писали по шиткойна”, подчерта Костадинов.

