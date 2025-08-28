Костадинов: Българи, как си чувствате, когато премиерът ви нарича "бълхари"?

Редактор: Юлия Георгиева, кадър ФБ

Остра критика отнесе днес премиерът Росен Желязков заради поздравителния адрес, който изпрати до украинския народ преди дни по повод 33-та годишнина от обявяването на независимостта на Украйна.

В обръщението си, което записано на видео и разпространено от пресцентъра на Министерски съвет, премиерът подчертава, че 24 август е символ на дързостта и достойнството на украинския народ и на неговия устрем да гради свободна, демократична и просперираща държава.

„България последователно подкрепя независимостта, териториалната цялост и европейското бъдеще на Украйна. Нашите два народа са обединени от исторически и културни връзки, от дълбока взаимна симпатия и солидарност, които днес са още по-значими в условията на предизвикателства пред региона и Европа“, се казва в поздравителния адрес. Министър-председателят изразява увереност, че с усилията на украинския народ и с подкрепата на международната общност Украйна ще продължи по пътя на укрепване на държавността, демокрацията и икономическото развитие.

Това, което подразни лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов е, че видеообръщението е на украински език и Желязков казвайки България произнася "Бълхария".

Ето какво пише Костадинов днес в поста си във фейсбук:

Кажете ми, какво е най-краткото и точно определение за български мин.-председател, който на развален русински диалект (известен още и като украински език) нарича нашата страна Бълхария?

Изгледахте ли го внимателно, драги сънародници бълхари? Става ли ви хубаво, когато формалният български мин.-председател ви нарича бълхари?

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!