Костадинов: България изчезва като държава

Стопкадър бТВ

Партиен лидер обясни защо са постигнали нисък резултат на изборите.

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов коментира резултатите от последните избори, политическата ситуация в страната, управлението и възможните бъдещи партньорства в продължително интервю.

Попитан нв "Лице в лице" за резултатите от изборите и как се е стигнало до ситуацията, в която „Прогресивна България“ получава абсолютно мнозинство, а „Възраждане“ остава „почти на ръба на бариерата“, Костадинов отговори: „Много просто, една голяма част от избирателите разсъждаваха по следния начин - „Възраждане“ ще влезе в парламента, така или иначе, но няма да може да управлява, докато формацията на Радев е с шансове не просто да влезе, но да управлява, и една част от тях пренасочиха вота си временно към „Прогресивна България“.“

„По ирония на съдбата авторът на тези думи е министър-председател на България, а неговата партия има пълно мнозинство в Народното събрание“, посочи Костадинов.

На въпрос дали това е грешка в стратегията на партията и припомняне на предишни позиции за самостоятелно управление, той заяви: „Ако трябва да сме съвсем конкретни и точни, на практика това, което ние казвахме, стана. Само че не стана през нашата формация, стана през друга формация.“

По думите му: „Нашата концепция за управление победи на изборите. Фактът, че ние обяснявахме как една партия може да спечели изборите, а всички обясняваха обратното – как времето на коалициите е сега в момента и това дълго време ще бъде – това също се случи.“

Костадинов коментира и политическата алтернатива: „Възраждане“ предлага алтернативен политически модел, основан на суверенитет и независимост.“

В разговора той засегна и международен пример: „Наскоро дадох пример с една партия в Уелс, която спечели изборите 101 години след създаването си.“

Попитан дали това означава дълъг политически път, той отговори: „Ние като държава и като народ нямаме време, защото времето ни изтича. България изчезва като държава.“

Според него това се дължи и на външни фактори: „…подкрепа отвън от чужди посолства.“

За управлението на президента той заяви: „Българските граждани избраха силен кандидат, за когото социолозите обясняваха, че може да победи омразните ГЕРБ и ДПС, които станаха токсични последните години особено много, с ясното съзнание, че той не отговаря на сто процента на техните виждания.“

По отношение на изборния вот той допълни: „Аз съм разговарял с хора, които ми казаха: „Ние гласувахме, знаейки, че всъщност гласуваме за компромисен кандидат, с идеята поне една част от политическия боклук да бъде изчистена от терена.“ Това се случи. Сега е време за действия.“

Според него не може и няма как да има контрол над цените в една пазарна икономика

Относно „Прогресивна България“ Костадинов беше категоричен: „Няма как да бъдем партньори поради две причини. Първо, защото те самите го казват, а и имаме наистина огромни идеологически различия.“

По темата за референдума и изказвания на Румен Радев той каза: „Радев през 2025-а година говори за това, че законността и демокрацията се отдалечават от Народното събрание. Радев през 2026-а година ще подкрепи ли законността и демокрацията? Естествено, въпросът е риторичен – те няма да го подкрепят.“

Той добави: „България влезе в Еврозоната с фалшифицирани данни за инфлацията и за бюджета и не може да се казва „било, каквото било“.“

По отношение на референдума той уточни: „Настояваме за референдума на гражданите. Този референдум не е организиран от нас.“

Костадинов защити принципа на допитване: „Референдумът е най-висшата форма на демокрация.“

По повод свалената охрана на Делян Пеевски и Бойко Борисов и факта, че депутатите вече трябва да използват входа откъм „Дондуков“, за да влизат в Народното събрание, Костадинов коментира: „Никакъв проблем няма с това.

