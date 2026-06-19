Костадинов: България продава на Гърция вода за 2 стотинки, а на българските граждани за 6 лева

Снимка "Възраждане"

От парламентарната трибуна в политическа декларация председателят на “Възраждане” и на ПГ на “Възраждане” припомни, че преди една година е подписан двустранен протокол с Гърция, с който България отстъпи за още 5 години управлението на водите на река Арда на Гърция.

Костадинов определи това като изключително скандално и припомни, че от “Възраждане” в продължение на около 3 месеца са се опитвали да направят така, че да накарат правителството, тогава на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН, да не се поддава на гръцкия натиск, защото отстъпването на водите на Арда да се управляват от Гърция е много сериозна и вътрешнополитическа и външнополитическа загуба едновременно.

“България не е длъжна да прави подобни двустранни протоколи. Терминологията на Рамковата директива за управление на водите в Европейския съюз (ЕС) не задължава горните държави (държави, от които изтича вода) да дават води на долните държави (тези, към които изтича вода). България е горна държава, защото се намира на по-висока надморска височина от Гърция”, каза като част от декларацията Костадинов.

Той още поясни, че Рамковата директива не задължава горните държави да съгласуват своите вътрешни планове за управление на водите с долните държави.

“Тъй като ЕС е в процес на една пълзяща скрита федерализация, вече държавните планове за управление на водите се третират като достатъчни при управлението на водните ресурси и не е нужно да има двустранни споразумения. Разбира се, те не са забранени. Ако държавите решат да регулират някакъв подобен проблем помежду си с двустранно споразумение, това е възможно, но не е задължително.”, каза още Костадинов и добави, че когато се е разглеждала съдбата на споразумението, от “Възраждане” са призовавали правителството на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН да решава, запазвайки националния ни интерес, но за съжаление, не са били чути., а тяхната политика продължава да се спазва и от правителството на Румен Радев.

“Ние се опитваме да разберем какво точно се е случило на преговорите с Мицотакис, който беше тук на 5-ти в началото на този месец, след които чухме само и единствено едни половинчати изказвания от страна за зам.министър-председателя Александър Пулев, че вече се водят преговори с Гърция за подписване на такава спогодба, защото този протокол, който в момента имаме, на практика е едно нещо като нищо, тъй като той не е законово установен, той дори не може да се третира в чистия смисъл на думата като двустранна спогодба, по смисъла на международното право. И другото нещо, което чухме, беше от страна на министър-председателя Радев миналата седмица в петък тук, от тази парламентарна трибуна, където той каза, че България ще води преговори с Гърция, въпросът е какво точно обаче ще искаме ние, защото това, което чухме, е, че България щяла да иска да влезе в управлението на някои пристанища в Беломорска Тракия. Само че нито една държава в Европейския съюз, повтарям, нито една държава в Европейския съюз не търгува своите води по този начин. Водата е най-големият стратегически ресурс на 21 век с оглед на климатичните промени. Особено пък тук, при нас на Балканите, където България все повече започва да изпада в състояние на засушаване на южните си територии. В резултат на това започват поне климатолози да говорят за преместване на климатичната граница, която в момента минава горе-долу по границата между България и Гърция, между умерения и субтропичния пояс. Но според най-различни климатични прогнози в рамките на следващите няколко десетилетия тази граница може да мине билото на Родопите. И тогава ще имаме много сериозен проблем с водите. Една държава личи кога е управлявана от държавници - тогава, когато нейните ръководители мислят за десетилетия напред. Когато обаче видим как тук, от тази трибуна, министър-председатели говорят за няколко месеца напред, това вече е много трагично.”, алармира Костадинов в изказването си и припомни как миналата година и министър-председателят на ГЕРБ е убеждавал 51 Народно събрание за това, че Гърция ще ни плаща за водите ни. От направена справка в 52 Народно събрание, представена от настоящия министър-председател Радев, става ясно, че за миналата година ние сме получили 4,2 милиона лева. При условието, че сме продали 164 милиона кубични метра вода на Гърция, това означава, че ние сме продали 1 кубичен метър на стойност около 2 стотинки.

“Същевременно водата в община Ивайловград, на чиято територия всъщност се намира последният язовир, от който ние изпускаме вода за Гърция, водата за българските граждани, уважаеми сънародници, е 6 лева. Да кажа още веднъж, на гърците продаваме кубика за 2 стотинки, а на българите собствената ни уж държава продава за 6 лева. И това беше казано миналата седмица тук, от тази трибуна, с много героичен патос.”, добави Костадин Костадинов.

Той обърна внимание и на факта, че три дни след посещението на Мицотакис е уволнен един от министрите - Атанас Костадинов като отбеляза, че уволнението му може да означава политическа чистка, но може и да е премахване на един от зам.-министрите, който е с по-строга позиция относно управлението на българските води. Припомни още, че и турският външен министър е бил в страната ни, предявил е интерес към териториите ни, но няма информация дали не е коментирал и водите ни. Информация за това “Възраждане” продължава да изисква, а управляващите продължават да мълчат. Той изрази съмнения, че Турция има претенция за тристранна спогодба за водите на България, която е прецедент, несъществуващ в Европа.

“Възраждане” настоява да получим максимално пълна и пространна информация за преговорите, които са водени, както с Мицотакис, така и с Хакан Фидан, както за водите на Арда, така и за водите на Тунджа и на Марица, и също така настоява да получи пълна информация за преговорите, които се водят по отношение на предоставяне на териториални концесии в България на съседката ни - Република Турция.

Редактор "Екип на Петел",

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