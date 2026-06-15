Костадинов: Българските граждани ще плащат за грешките на поредица правителства

Снимка: Булфото

Европейската комисия потвърди, че предлага откриването на процедура за прекомерен дефицит срещу България. Нещо, за което многократно “Възраждане” предупреждаваше още преди да станем част от еврозоната, съобщават от пресцентъра на партията.

Поредица от правителства потъпкаха демократичното право на българските граждани на референдум, а еврокомисарите си затвориха очите пред фалшивите и скалъпени данни на българското правителство.

Еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис през изминалите дни е съобщил в Люксембург за стартирането на процедурата. Същият еврокомисар, на който “Възраждане” изпращаше писма, за да го уведоми за скалъпените данни на българското правителство.

Всички европейски институции останаха с “широко затворени очи”, приеха страната ни и милиарди от валутния борд се вляха в ЕЦБ.

Днес финансовият министър на Радев съобщава пред същите тези евробюрократи, които ограбиха парите ни, че част от мерките за намаляване на дефицита, които се обсъждат са: по-добра събираемост на данъците, изсветляване на сивата икономика.

“Това са мерки, прилагани от поредица правителства на ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ, които продължават и при правителството на Радев. За пореден път се потвърждава, че получаваме още от същото. Очаквам всеки български предприемач да бъде притискан, всяко семейство да бъде допълнително облагано, за да плати за грешните решения и вредна политика на поредица служебни и редовни правителства на Радев, ГЕРБ, ДПС, ПП-ДБ, БСП и вече отишлите в историята ИТН.”, категоричен е Костадинов.

От “Възраждане” припомнят, че попадайки в процедура на свръхдефицит, България подлежи и на финансова санкция.

Редактор "Екип на Петел",

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