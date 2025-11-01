Костадинов: Българският народ се нуждае от будене

Кадър Фб

Лидерът на "Възраждане" призова сънародниците да бъдат будители на съвременната епоха

Денят на народните будители отбелязва огромната саможертва на хора, благодарение на които българският народ съществува днес. Това заяви лидерът на партия "Възраждане" Костадин Костадинов във видео обръщение, публикувано във Фейсбук по повод 1 ноември, предаде Дунав мост

"На 1 ноември нека всеки един от нас сведе глава пред делото на нашите предшественици и да не забравяме, че в нас тече кръвта на народните будители и всеки един българин може да бъде народен будител", каза Костадин Костадинов, цитиран от БТА.

Според него будителството е присъщо на всеки човек, стига да пожелае и да иска това. Той подчерта, че българският народ продължава да има нужда от постоянно будене, водене и даване на добър пример.

Призив към съвременните българи

"В нашето съвремие лошите примери са повече от добрите, затова бъдете добри, бъдете будителите на съвременната ни епоха", призова Костадинов.

Той напомни, че всичко, което всеки българин прави, е за децата и бъдещето на България. Лидерът на "Възраждане" подчерта важността на личния пример и активната гражданска позиция в съвременното общество.

Денят на народните будители е официален празник в България, който се чества всяка година на 1 ноември. На този ден се почита паметта на българските просветни дейци, книжовници и революционери, които със слово, вяра и знание са пробудили българския дух през вековете.

