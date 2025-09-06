Костадинов: Борисов, Пеевски и Радев символизират разпада на държавността в България

Кадър Фб

Костадин Костадинов избухна във Фейсбук със силен коментар.

Ето какво пише той:

Днес Бойко Борисов казал, че вината за побоя над полицейския шеф в Русе била... на заглавията на клиповете на Възраждане.

Няма да коментирам това скудоумие. Само ще отбележа ноторно известния факт, че когато държавата се управлява от мутри, цялото общество почва да се мутризира. Няма как да сложиш на върха на държавното устройство няколко откровени долнопробни мутри и после подрастващите да не мечтаят и те на свой ред да станат мутри, когато пораснат.

Разпадът на държавността се символизира от Бойко Борисов, Делян Пеевски и Румен Радев. Първият е бруталния символ, вторият е с цялостен принос, а третият е ни лук ялият, ни лук мирисалият създател на ПП, които на свой ред реабилитираха и изпраха първите две мутри.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!