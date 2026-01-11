Костадинов: Човек на Пеевски или Андрей Гюров ще е служебен премиер

Снимка ФБ

Известен наш политик разкри кой ще оглави служебнота правителство.

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов очаква подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров да бъде следващият служебен премиер. „Гюров най-вероятно, защото Радев има два избора – човек на Пеевски или Гюров“, каза той в предаването „Интервюто“ по Българската национална телевизия (БНТ) в отговор на въпрос кой ще бъде следващият служебен премиер, посочен от президента Румен Радев.

Очаква се утре президентът да връчи на ГЕРБ-СДС първия проучвателен мандат. От първата по численост парламентарна група обявиха, че ще върнат мандата неизпълнен. Такава заявка дадоха и вторите – „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ). Ако и това се случи, президентът възлага на някоя следваща парламентарна група да посочи кандидат за министър-председател.

Според Костадинов на следващи избори трябва да се гласува с машини. По думите му има време да се направи съответната законодателна промяна в тази посока.

Костадин Костадинов каза още, че „Възраждане“ не се притесняват от евентуален политически проект на Румен Радев. Даже много пъти сме казвали, че след толкова заявки е хубаво да се появи на сцената, коментира лидерът на „Възраждане“. Костадинов посочи, че не вижда „Възраждане“ в общо управление с потенциална партия на Радев. „Аз не мисля, че ще управлява с нас, по-скоро с ПП-ДБ. Те в крайна сметка имат общ политически генезис“, смята той.

Костадинов коментира и посегателството срещу сградата на посолството на България в Скопие. Те нямат намерение да спират, всеки път летвата се вдига, посочи той. Сега за първи път се посяга на посолството, следващия път може да е консулството ни в Битоля, каза още Костадин Костадинов. Той определи като „много беззъба и протоколна“ реакцията на външното министерство на България. Не виждам никаква реакция на нашите партньори, отбеляза също лидерът на „Възраждане“.

