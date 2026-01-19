Костадинов: Днес започва Световният икономически форум в Давос. Къде е България? Липсва, както винаги

Снимка: Булфото

"Конфликтът на САЩ с Дания за Гренландия не само се задълбочава, но вече обхваща и други държави. Германия, Великобритания и още шест по-малки се обявиха твърдо в подкрепа на Дания и дори изпратиха символични военни контингенти в Гренландия за защита на острова от американска агресия. Очертава се сериозен вътрешно натовски проблем, който може да доведе дори до разпад на НАТО", пише в позиция на лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов, разпространена от пресцентъра на партията. По думите на Костадинов Дания вече е заявила, че ако САЩ нападнат Гренландия, кралството ще напусне алианса.

„Каква е българската позиция в този момент? Естествено, такава липсва", пише лидерът на партията, цитиран от БТА. Единствено „Възраждане“ излезе в подкрепа на американските претенции към Гренландия”, допълва Костадинов. „Според него страната ни не може да стои неутрална, дори и да иска - просто защото е обвързана с чл. 5 от договора за НАТО, който я задължава да брани свой съюзник, ако е нападнат. Ако обаче нападателят е друг съюзник от НАТО, България ще бъде принудена да избере страна, иска или не иска, казва Костадинов. Той допълва, че ситуацията, на която сме свидетели, е исторически момент, който се случва веднъж на няколко поколения и припомня, че последният подобен е бил в края на 80-те години на миналия век, когато се разпадаше световната комунистическа система.

„Сега се разпада световният неолиберален ред”, казва Костадинов. „Днес започва Световният икономически форум в Давос, където се събират всички апологети на глобализма. За първи път той ще се състои без своя основател Клаус Швааб, който подаде оставка, и под тягостното впечатление от напускането на САЩ на 66 световни организации. Къде е България във всички тези събития? Липсва, както винаги”, добавя лидерът на "Възраждане". Подкрепа за претенциите на САЩ към Гренландия и напускане на НАТО, призовава той. Според него е очевиден фактът, че тази организация не съществува, за да защитава своите членове, а за да води агресивна политика срещу Русия. "При настоящото задълбочаващо се руско-американско разбирателство, НАТО, като един анахронизъм от времето на Студената война, става напълно излишно. Разбира се, една такава позиция ще означава конфликт с Европейската комисия, но ЕС се превърна в не по-малък проблем за националната сигурност на България със своята агресивна политика на вмешателство във вътрешните ни работи и незаконното анексиране на страната ни в еврозоната”, допълва Костадин Костадинов.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в писмо до министър-председателя на Норвегия, че вече не се чувства задължен "да мисли единствено за мира", тъй като не му е била присъдена Нобеловата награда за мир, предаде Ройтерс. В писмото той е повторил искането си за контрол над Гренландия.

