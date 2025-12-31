реклама

Костадинов: Гледайте новогодишното ми обръщение на живо в страницата ми от 23:50 ч.

31.12.2025 / 16:41 2

Костадин Костадинов ще изнесе реч преди президента Радев във Фейсбук.

Гледайте новогодишното ми обръщение на живо в страницата ми от 23:50 ч., пише той.

"Днес е черен ден за България, еничарите погребват нашата страна." За това мое изказване на 4 юни получих наказание "порицание" от тогавашната председателка на парламента Наталия Киселова. Бях го забравил, но вчера ми го припомниха, защото излезе статистика за наказанията на депутатите и се оказа, че аз съм бил с най-много наказания. 

За какво обаче са те?
Изказването, заради което съм порицан, е за докладите, с които България беше незаконно и с фалшиви данни анексирана в еврозоната. С други думи съм наказан заради това, че казвам истината. Същото е и за другите забележки, отправяни към мен, основно от Киселова - безспорно най-слабият и неграмотен председател на български парламент в историята.

В Народното събрание е така - казваш ли истината, еничарите те наказват. Е, идват избори! И на тези избори след 3 месеца ние българите можем на свой ред да накажем еничарите! Само от нас зависи, уважаеми сънародници! 
Време е да почнем да наказваме лъжата, а не истината! Време е да изхвърлим еничарите от българската политика! Време е за преосноваване на българската държава! Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ!!!

Коментари
1
1
kjk (преди 46 минути)
Рейтинг: 167288 | Одобрение: 18328
https://www.youtube.com/shorts/OBnljVW-fik   https://www.youtube.com/shorts/1B7teWx53uk
1
0
Серж (преди 52 минути)
Рейтинг: 230940 | Одобрение: 46315
Какъв си пък ти, че да правиш обръщение?...Че и да те гледам?...:errm:

