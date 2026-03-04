Костадинов: Иран може да изстреля ракети срещу България

Кадър Фб, новини.бг

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов поиска от президента Илияна Йотова да свика Консултативен съвет по национална сигурност заради войната в Близкия изток.

Пред журналисти в парламента Костадинов предупреди, че съществува реален риск за националната сигурност на страната и възможен ракетен удар от страна на Иран срещу нас заради американските самолети на столичното летище.

„Военният министър лъже – няма учение нито на НАТО, нито на американската армия. Има военни действия на САЩ, в които участват тези самолети, които се намират на летището в София“, заяви Костадинов.

Той обясни, че „ако нещо се случи на наша територия“, няма да обвинява правителството на САЩ, нито иранците, а единствено служебния кабинет на Андрей Гюров, който е позволил България да се превърне в плацдарм срещу Иран.

Той даде пример с Кипър, която, въпреки че е държава от ЕС, бе ударена от Иран.

„Затова настоявам служебната президентка да си влезе в правомощията и да свика Консултативен съвет по национална сигурност, защото информацията, с която разполагаме в момента, е такава, че се проучва с какъв медицински потенциал разполагаме, за да можем да отговорим на нещо. В момента се случва нещо много опасно“, допълни лидерът на „Възраждане“.

По думите му управляващият в момента „окупационен съвет“ се държи „слугинажно“.

„В една нормална демократична държава за едни такива лъжи си заминава не само министърът, но и цялото правителство. Тези хора ни лъжат и с това създават паника“, добави Костадинов.

Според него нападението срещу Иран е грешка на американския президент Доналд Тръмп, заради която ще си плати във вътрешнополитически план.

Колкото по-скоро тази грешка бъде осъзната, толкова по-добре, защото вътрешната политика на Тръмп е изключително добра. Прокарването на традиционните консервативни ценности и разум не само в САЩ, но и в страните от Западна Европа, които са тежко увредени от неолибералната хегемония в последните десетилетия, във вътрешната политика на Тръмп няма алтернатива. Но с външните си действия може да предизвика много сериозни вътрешни последици, прогнозира Костадинов.

В заключение той подчерта, че трябва да ни интересува единствено българският национален интерес, а не действията на президентите и премиерите на други страни.

