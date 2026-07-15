Костадинов: Искаме изслушване в зала за групировката КУБ

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Народните представители от “Възраждане” настояват обществеността да бъде запозната с действията или бездействията на службите по отношение на украинската групировка КУБ.

Искането за изслушване е внесено вчера от Костадин Костадинов - председател на “Възраждане” и ПГ на “Възраждане", и народните представители Коста Стоянов и Петър Петров, който е и зам.-председател на политическата организация.

В него те искат от председателя на Народното събрание в пленарна зала да се проведе изслушване на Деньо Денев – бивш председател на ДАНС, Кирил Димов – бивш директор на ТДНС Варна, и Недялко Петков – бивш директор на Специализирана дирекция „Финансова сигурност“ на ДАНС, подлежащо на парламентарен контрол от Народното събрание.

Искането е по повод на незаконните действия на украинската групировка КУБ и нейния собственик Олег Невзоров, който е разразботван за заплаха за националната сигурност на Република България, заповедта за неговото експулсиране заради съмнения за пране на пари, безпрецедентната ѝ отмяна без посочване на мотиви за това, и вероятната намеса на украинската посланичка за отмяна на заповедта.

В становището си вносителите посочват, че преди няколко дни в интервю по медиите бившият директор на ТДНС Варна, Кирил Димов, е изнесъл информация, която е меко казано скандална. Той е заявил, че през 2023 г. са се получили първите данни за извършване на нерегламентирани действия от страна на украинската организация КУБ. ТДНС са разработвали групировката КУБ за пране на пари от порядъка на десетки милиони евро. Били са извършени проверки за пари, които влизат в държавата, имоти, които се закупуват, строителство, което се извършва, произход на парите. Всичко се е проверявало и то за много дълъг период от време. Докладът на ТДНС Варна е бил със заключение, че две лица представляват заплаха на националната сигурност, едно от които е Олег Невзоров. Освен това стана ясно, че Деньо Денев е отменил заповедта за експулсиране на Невзоров само 10 дни след издаването ѝ, след като му се е обадила украинската посланичка, което е огромен международен скандал. По думите на Кирил Димов Олег Невзоров и компаниите му са ползвали сериозни политически протекции или по-точно е имал контакт с лица в Народното събрание и се е ползвал с определени протекции при определени действия.

Още по-скандален е фактът, че в интервю по медиите министърът на вътрешните работи, Иван Демерджиев, заявява, че има данни за действия, извършени от посланика на Украйна след издадената принудителна административна мярка на Олег Невзоров и преди нейното оттегляне, което е груба намеса във вътрешните дела на Република България.

По време на изслушване в Комисията за контрол над службите, по думите на нейния председател, Румен Миланов, бившият директор на ДАНС Деньо Денев е заявил, че не си спомня защо е отменил заповедта за експулсиране на Олег Невзоров само 10 дни след издаването ѝ.

Не само поради огромния обществен интерес, но и във връзка със замесените висши длъжностни лица и политици, вносителите считат, че е изключително наложително изслушването в пленарна зала на лицата, които са най-наясно с казуса КУБ, а именно бившият председател на ДАНС Деньо Денев, бившият директор на ТДНС Варна Кирил Димов и бившият директор на Специализирана дирекция „Финансова сигурност“ на ДАНС Недялко Петков.

От “Възраждане” са категорични, че необходимостта да се знае информацията от страна на всички народни представители, а не само от представителите на Комисията за контрол над службите, е от огромно значение за осигуряване на сигурността и спокойствието на всички български граждани, тъй като в случая е застрашена националната сигурност на Република България и всеки един народен представител е длъжен да се запознае с наличната информация до момента.

Редактор "Екип на Петел",

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