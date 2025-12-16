Костадинов: Избори през март и отлагане на еврото

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

Втори ден продължават консултациите при президента Румен Радев след като правителството на Росен Желязков подаде оставка под натиска на мащабни протести в цялата страна. Вчера в президентството се проведоха срещите с ГЕРБ и ПП-ДБ като първа и втора политическа сила, а днес Радев приема на консултации „Възраждане“ и „Ново начало“.

Точно за вас няма нужда от специални увертюри колко сложна е ситуацията в страната. Вие го виждате всеки ден по улиците и парламента, затова искам да знам вашите виждания дали има възможност от нова управленска конфигурация в парламента или трябва да отидем на предсрочни парламентарни избори и има ли нужда от промени в изборния кодекс, посрещна групата на „Възраждане“ президентът.

За нас сложната ситуация в страната е кризисна и точно поради това смятаме, че няма какво да губим време. Колкото по-скоро дойдат новите избори, толкова по-добре. Разбира се, това зависи от Вас, но смятаме, че избори през март са постижими, защото това Народно събрание е практически политически мъртво, коментира Костадин Костадинов.

С бюджета смятаме, че има сериозен проблем – предстои да бъде унищожена националната ни валута, което е незаконно. Инфлацията е близо 6%, което показва, че не сме покрили изискването за инфлация, за да приемем еврото. От друга страна бюджета за тази година се издъни – той не е изпълнен и дефицита ни трябва да бъде около 8%. На фона на всичко това и без редовно правителство, и без нов бюджет, страната ни е тикана в еврозоната, което е незаконно и което е нелегитимно. Затова искахме да се свика консултативен съвет по национална сигурност и да чуем мнението както на останалите политически сили, но и Вашето за еврото, посочи той.

Искаме да знаем Вашата позиция – за българския лев ли сте или за еврото. Все пак най-важното в една държава след хората са парите на хората, попита той.

Напълно споделям Вашето безпокойство. Сега обаче ми предлагате да легитимирам тази власт, която самият Вие казахте, че е политически мъртва. Веднъж като е подадена оставката, тази власт трябва да си изпълнява задълженията до встъпване на новото правителство. Аз не знам какво очаквате от един такъв консултативен съвет. Той ще е на политически партии, които предварително заявиха и абдикираха от отговорност, за да я прехвърлят и на вас, и на мен. Изходът от такъв съвет е ясен, така че би било просто загуба на време, отговори Радев.

Факт са тревогите около еврото, но виждам, че и вие като останалите искате да превърнете консултациите в предизборна трибуна. Да, нормално е, но нека уточним – целта на консултациите е да решим какво ще става с това Народно събрание, ще ходим ли на избори и какво ще правим с честността на изборите, коментира още той.

Ние поправки в Изборния кодекс сме ги внесли отдавна. Изборите се манипулират, но високата избирателна активност няма как да се манипулира. Хората на протестите видяха, че всичко зависи от тях и сега наша задача е само да мотивираме колкото се може повече хора да отидат да гласуват, коментира Костадинов.

Вече сме в предизборна кампания и хората трябва да знаят каква е Вашата позиция за запазването на българския лев, допълни той.

Вие сте военен в сърцето си, това не е само военна книжка. Сега искат от нас да нарежем нашите машини за пари, което значи, че са ни победили. Ако ги нарежем, край. Левовете ще бъдат иззети и унищожени. Така се прави като завземеш дадена държава, коментира още лидерът на „Възраждане“.

Около 18 са държавите, които са направили референдум за влизане в ЕС. Мнението си го заявих – българите трябва да бъдат питани за еврото чрез референдум, отвърна президентът.

