Костадинов: Изумително! ДПС щели да дадат по половин стотинка на пенсионерите

Редактор: Юлия Георгиева, снимка Булфото

Председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов емоционално коментира предложението на депутатите от ДПС да си дарят декемврийските заплати на българските пенсионери по повод предстоящите коледни празници.

Ето какво написа опозиционния депутат във фейсбук:

Вчера с изумление прочетох, че от ДПС щели да си даряват декемврийските заплати за коледни надбавки на пенсионерите. Невероятно лицемерие! Тяхното правителство орязва парите за пенсионерите, но те щели да си дарят заплатите за декември като компенсация!

Знаете ли колко пари ще получи всеки един пенсионер от такова евентуално дарение? Точно по половин стотинка. Впрочем, тъй като парламентарната група на Възраждане не получи заплати за септември, когато бяхме на обиколка сред народа, с нашите заплати надбавката за всеки един пенсионер ще се увеличи с още половин стотинка. Подозирам обаче, че толкова и ще остане, защото еничарите пари на хората никога досега не са давали, а само са грабили! Затова правителството на ДПС да даде дължимите пари на пенсионерите, вместо да се опитва да им замазва очите.

