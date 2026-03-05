Костадинов: Кабинетът заблуждава българите за случващото се по света

Снимка Булфото

Политически лидер засипа с критики кабинета.

В последните шест дни правителството смени четири пъти позицията си. Това каза пред журналисти лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов относно свикания Съвет по сигурност към Министерския съвет (МС) във връзка със ситуацията в Близкия изток. Той посочи, че напуска по-рано заседанието заради погребението на депутата от партията Славчо Крумов, пише flashnews.bg.

Според Костадинов първоначално представители на правителството са казали, че няма от какво да се притесняваме. По-късно обаче е бил свикан Съветът по сигурност, на който не са били поканени представители на парламента, посочи той. По думите му след това е съобщено, че „трябва да дойдат още военни самолети, транспортно зареждащи“. Накрая, шест дни по-късно, свикват втори Съвет, в който ние участваме вече, посочи Костадинов.

Изключително притеснен съм за националната сигурност, защото виждам в кабинета желание да заблуждава не само гражданите, но и нас, които сме доста по-запознати от останалите със случващото се в страната и по света, заяви също лидерът на „Възраждане“. Нямам никаква гаранция, че при евентуална ескалация на военните действия, българското ръководство няма да ни хвърли в една военна авантюра, коментира Костадинов.

