Костадинов: Кога Радев ще подаде оставка, след като постави под заплаха националната сигурност на България?

Снимка "Възраждане"

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов направи коментар след разговора между външните министри на България и Иран

“След този телефонен разговор имам само един въпрос - кога Радев ще подаде оставка заради това, че постави под заплаха националната сигурност на републиката? Чия ще бъде вината при евентуални ответни удари на Иран срещу България? Няма да е на Иран, няма и да е на САЩ - и двете страни си гледат техните интереси.”, гласи позиция, публикувана от Костадинов в социалната мрежа.

Според него вината ще е само на ПБ, ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ, които превърнаха земята ни в плацдарм за чужда война срещу страна, която никога нищо лошо не ни е сторила в цялата история на двустранните ни отношения.

“Възраждане” ще проведе брифинг по темата в 8:50 ч. на 31 юли 2026 г. пред пленарна зала в Народното събрание.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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