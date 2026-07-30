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Костадинов: Кога Радев ще подаде оставка, след като постави под заплаха националната сигурност на България?

30.07.2026 / 20:08 2

Снимка "Възраждане"

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов направи коментар след разговора между външните министри на България и Иран

“След този телефонен разговор имам само един въпрос - кога Радев ще подаде оставка заради това, че постави под заплаха националната сигурност на републиката? Чия ще бъде вината при евентуални ответни удари на Иран срещу България? Няма да е на Иран, няма и да е на САЩ - и двете страни си гледат техните интереси.”, гласи позиция, публикувана от Костадинов в социалната мрежа. 

Според него вината ще е само на  ПБ, ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ, които превърнаха земята ни в плацдарм за чужда война срещу страна, която никога нищо лошо не ни е сторила в цялата история на двустранните ни отношения.

“Възраждане” ще проведе брифинг по темата в 8:50 ч. на 31 юли 2026 г. пред пленарна зала в Народното събрание.

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Коментари
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cron1 (преди 4 минути)
Рейтинг: 163618 | Одобрение: -23827
Колкото тулупа толкова години не подаде оставка, толкова и тоя боклук ще я подаде! Вземат ли веднъж властта, никой не подава оставка, докато народът не ги принуди! Свине! 
Марио Кроненберг
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kris (преди 27 минути)
Рейтинг: 641296 | Одобрение: 126771
Цомчо и брат му Костадинов били сиамски близнаци, но били разделени  с операция, защото брат му се оплакал, че Цомчо е гей....Е какво толкова, казал лекарят.....това не е болест.....Е да, казал Костадинов, ама имаме само един гъз.....!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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