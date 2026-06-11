Костадинов: Най-голямата лъжа на ПБ беше това, че тя ще нормализира отношенията с Русия

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Ние сме си поставили за цел да разобличаваме лъжата в този парламент. Затова ще внесем няколко проекта за решения в Народното събрание, с които да бъде забранена продажбата на оръжия за Украйна, на второ място да бъде забранен и реекспорта на оръжия за Украйна. Ще внесем и предложение за забрана на всякаква помощ за Украйна. Това съобщи лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в декларация от парламентарната трибуна.

"Предстои другата седмица да бъде обсъждан 21-ият пакет санкции срещу Русия. Най-голямата лъжа, която пропагандата на "Прогресивна България" изправи пред българските граждани беше това, че тя ще нормализира отношенията с Русия, посочи Костадинов.

"Ние ще внесем предложение, с което Народното събрание да задължи българското правителство да гласува срещу тези санкции и да наложи вето на 21-ия пакет санкции, допълни той.

Според Костадинов има три големи лъжи, изречени от правителството на Румен Радев. "Първата е от сряда, когато и министър-председателят и министърът на отбраната заявиха, че спират всякаква помощ за Украйна. Миналата седмица външният министър Велислава Чамова каза, че продължаваме активно да подкрепяме Украйна. Вчера министърът на отбраната каза, че всъщност ние ще продължаваме да продаваме оръжия на Украйна, но тази лъжа бързо беше разобличена от самите лъжци", посочи лидерът на "Възраждане", цитиран от БТА.

"Преди няколко дни правителствената пропаганда обясни как ще има "Кошница грижа" и има договорка с големите вериги да намалят цените между 10 и 15%. Хората останаха с убеждението, че цените веднага ще паднат", посочи той.

По думите му, ако се стигне изобщо до това намаление, ще се изцедят българските производители.

"Миналата седмица имаше изказване как няма да позволим на американските самолети да бъдат на летището в София и много хора останаха убедени, че тях вече ги няма. Всъщност се оказа, че не е така, самолетите са си там и мога да се обзаложа, че ще останат там и след 30 юни", заяви Костадинов.

"Пропагандата в момента обяснява колко е важно да продаваме оръжия на Украйна, защото по този начин се хранят българските работници. Истината е, че тази война храни олигарсите в България, които стават изключително богати", коментира още той.

Редактор "Екип на Петел",

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