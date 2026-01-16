Костадинов: Не е вярно, че няма работна ръка у нас, заплатите не са добри

Редактор: Юлия Георгиева, кадър БНТ

Румен Радев нямаше как на Възраждане да даде третия мандат, тъй като ние сме му единствения идеологически противник в момента. Радев е за въвеждането на еврото, а ние сме против. Преди година ми каза, че било незаконно да се прави референдум за еврото, но после реши друго. А когато съм го питал, той замълча. В политиката трябва да имаш ясна позиция, не може едновременно да даваш и ляв, и десен мигач, защото иначе ще катастрофираш. Не може да скриваш това, което мислиш в политиката, за да привлечеш повече хора към себе си.

Това коментира пред БНТ шефът на Възраждане Костадин Костадинов.

Искаме да разберем каква му е позицията по отношение на еврото като държавен глава – той е категорично за. Той е за НАТО, той е за санкциите срещу Русия, които вредят на българската и европейската икономика, коментира той.

Ние не го критикуваме Радев, ние коментираме неговите действия, допълни той.

Ние сме изцяло за машинно гласуване, включително в 3000 малки населени места, където продължава да се гласува с хартия, тъй като те са под влиянието на ДПС. А хартията по-лесно се манипулира в нашите условия. Сигурно в Швейцария не е така, но у нас е така. Така че ние искаме изцяло машинно гласуване, 100% машинен вот, посочи той.

Имаме сериозен проблем с работната миграция и нейното узаконяване. Една част от бизнеса се възприема като някакви робовладелци, които дават едни смешни заплати и убиват заплатата у нас. Те се оплакват, че в страната нямало хора, но това не е вярно. Хора има, но им се предлагат ниски заплати, хора има, заплатите не са добри, коментира той.

