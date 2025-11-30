Костадинов: Незабавна оставка на мафиотския кабинет!

Снимка: Фейсбук

За протест с искане за оставка на правителството призова председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов, съобщават от партията. В своя публикация в социалната мрежа той мотивира призива си с разбор на последните събития:

„В сряда вечер излязохме на протест срещу правителството. В четвъртък сутринта се оказа, че само „Възраждане“ иска оставката на ДПС и ГЕРБ. ПП-ДБ вече бяха доволни от кабинета, защото Борисов им обеща да оттегли бюджета. В четвъртък следобед обаче се оказа, че бюджетът всъщност нямало да бъде оттеглен и пуделите от ПП-ДБ отново станаха опозиционери. Ние поискахме ясен отговор от ПП-ДБ дали искат оставката на кабинета, но такъв не последва“. Това припомни Костадин Костадинов и обобщи:

„Тази игра на „иди ми, дойди ми“ е толкова пошла и отвратителна, че предизвиква единствено погнуса и отвращение! „Възраждане“ протестира за оставката на правителството и ще организира протести срещу ГЕРБ и ДПС. Очевидно старата любов между коалиционните партньори ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС, не хваща ръжда. Няма да допуснем народът ни да бъде измамен за пореден път от политическата мафия, затова призоваваме всички свободни българи да излязат на протест за оставката на правителството!”, посочи той.

„Времето на дребните политически сметки и договорки изтече! Незабавна оставка на мафиотския кабинет!“, призова председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

