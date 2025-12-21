Костадинов: Няма да успеят да ни унищожат, защото „Възраждане“ е България

Снимка: Булфото

„Няма да успеят да ни унищожат, защото „Възраждане“ е България.“ Това коментира председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов, след като офисът на политическата организация във Варна беше атакуван през нощта на Игнажден – 20 декември, съобщават от партията.

По думите му нападението е извършено от двама души, които вече са арестувани и се намират в полицията. При инцидента са били счупени прозорци, а по входната врата на офиса има следи от удари. Нападателите не са успели да проникнат вътре в помещението, но са направили опит да влязат.

Костадинов уточни, че по витрината е бил хвърлен камък, който е влязъл в клуба, а прозорецът е бил счупен на две места. По думите му нанесените щети са единствено материални.

„Не са успели да влязат вътре и да поругаят клуба, но са се опитали“, заяви той, като допълни, че случилото се може да се тълкува като форма на натиск срещу партията.

Председателят на „Възраждане“ изрази мнение, че срещу политическата организация ще има и други опити за атаки и уязвяване, но подчерта, че подобни действия няма да постигнат целта си. Той заяви още, че активистите партията няма да бъдат сплашени или пречупени.

По думите на Костадинов извършителите са млади хора и не е изключено те да са били подтикнати или мотивирани от трети лица. Обстоятелствата около инцидента предстои да бъдат изяснени в хода на разследването.

„Ще има опити да бъдем, както обикновено, смачкани. Както знаете, „Възраждане“ е единствената българска политическа организация, която отстоява националните интереси. Ще има натиск срещу нас. Ще ни замерят, ще ни атакуват – ясно знам какво ще правят. Ще се опитват по всякакъв начин да ни уязвят.

Но няма да успеят. Може да се опитат да ни нанесат щети, които най-вероятно ще бъдат единствено дребни материални щети. Няма да могат да ни унищожат, защото „Възраждане“ – това е България. „Възраждане“ – това е силата на българския дух.

Всеки един от нас – десетките хиляди членове на „Възраждане“ и още стотици хиляди симпатизанти – всеки един от нас е „Възраждане“. Всеки един от нас е България. И докато има нас, ще има и борбата, и ние ще я спечелим.

Предстои ни много важна година – година, в която „Възраждане“ трябва да стане първа политическа сила. Някой се страхува от нас. Ще разберем кой, между другото, защото хората, които са извършили това, са доста млади. Най-вероятно са били подтикнати от някого – дали им е платено, дали са били подстрекавани от някой от нашите политически опоненти и противници, ще разберем съвсем скоро.

По-важното обаче е друго: не можете да ни уплашите. Не можете да ни пречупите. По никакъв начин не можете да се справите с нас. Ние сме бъдещето на България. Ние сме българският народ. Ние сме България.

И ние ще се справим с вас. А вие, които се страхувате от нас, мога да ви кажа само едно: страхувайте се. Има защо“, категоричен бе Костадинов.

По случая се води разследване.

