Костадинов: Опасността от война е на вратата на България

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Опасността от война е на вратата на България, коментира лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов след като парламентът разреши разполагането на до осем американски самолети-цистерни и до 250 военнослужещи на авиобаза "Безмер", които ще осигуряват подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток, цитира Факти.

За разлика от първата нота, която беше скрита тогава от "Продължаваме промяната-Демократична България", този път нотата е много категорична и остра, този път нотата беше внесена директно тук в Народното събрание от иранския посланик, който я занесе на председателя на групата на "Прогресивна България" Петър Витанов, посочи Костадинов. Това ме кара да съм притеснен, защото, ако Иран реши да удари България, за което вече има легитимно право, защото нашата държава се включи във войната срещу Иран за пореден път, но вече е още по-открито, още по-категорично, ние нищо не можем да направим, добави той.

Приказките как щели да ни пазят американците са пълни глупости, смята лидерът на "Възраждане". Американците собствените си бази в Близкия изток не можаха да опазят, нямат една действаща база в момента в Близкия изток, коментира той и добави, че иранците са сринали всичко.

Ако Радев беше казал на изборите това, което каза в речта си тук пред Народното събрание, той щеше да има точно пет гласа, смята Костадин Костадинов. Това беше тържество на лицемерието, на двуличието, на предателството на първо място към държавата и на второ място към собствените му избиратели, коментира също той.

"Ще припомня едни думи на Чърчил от времето на Втората световна война, когато критикува политиката на тогавашните английски управляващи, които искат да се разберат с Хитлер и съответно правят отстъпки. Той казва така: "Между позора и войната, вие избрахте позора, за да получите и войната". Това направи днес Радев", каза Костадинов.

Редактор "Екип на Петел",

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