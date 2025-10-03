Костадинов: По тъмно в центъра на София не можеш да видиш българин

кадър Народно събрание

редактор Веселин Златков

Лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов повдигна въпроса за демографската катастрофа на петъчното заседание на парламента. Под формата на въпрос към премиера Росен Желязков той изрази възмущението си от това, което вижда в центъра на столицата.

„В центъра на София по тъмно не можеш да видиш българин, даже и европеец”, заяви Костадинов и предупреди, че „брадатите муджахидини” скоро ще се виждат в цялата страна.

В отговор премиерът Желязков заяви, че държавата поддържа политика на „кръгова миграция”, тоест работници от трети страни да идват у нас за определен период, след което да се връщат в страните си.

Костадинов коментира в реплика, че за мерките срещу демографската катастрофа се говорят от години едни и същи празни приказки. Той коментира и тенденцията българи да се връщат от чужбина. По негови думи, 80% от тях са над 65 години и просто се връщат у нас да изживеят старините си.

