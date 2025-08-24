Костадинов: Подготвя се шоково вдигане на данък сгради

Булфото

Доклад на Световната банка препоръчва актуализация на данъка върху имотите в България в следващите 12 - до 18 месеца и да отпадне данъчната отстъпка от 50% за основното жилище.

Ето как коментира Костадин Костадинов:

"Очевидно се подготвя шоково вдигане на данък сгради. Нормално - според пропагандата вече сме сред най-богатите държави в света. Ето защо след шоковото забогатяване идва ред на шоковото увеличеване на цените и данъците.

Ако това не ви харесва, решение има - на 13 септември от 16 ч. пред парламента в София!"

Икономисти смятат, че е време за реформата, за да се стабилизира финансовото състояние на общините и да се преодолеят несъответствията в данъчните оценки, съобщава БНР.

Делът на собствените приходи в бюджетите на общините през последното десетилетие се свива от 40 до 25%, а местните власти стават все по-зависими от централния бюджет, пресмятат от Института за пазарна икономика. Същевременно имотният пазар расте и се развива, а данъчните оценки изостават между три и половина и четири и половина пъти от реалните цени в София, до три пъти в Пловдив, и четири пъти в морските общини. Това налага актуализацията на критериите, които не са обновявани от 2009 година, а оптимизацията е свързана и с увеличението на имотния данък, обясни Адриан Николов.

Като част от препоръчаните мерки е и запазването на данъчната отстъпка за основно жилище само за социално слаби домакинства:

"В момента го даваме на всички. Смятаме, че дори хора с доходи над максималния имат нужда от отстъпка от имотния си данък".

Според очакванията, мерките ще увеличат местните приходи на големите общини с до 25% и на малките - до 10 на сто.

Реформата ще бъде тежка, но трябва да започне в рамките на предстоящите до две години, смятат и от Института за пазарна икономика, а най-засегнати ще бъдат собствениците, които се издържат с отдаване под наем на имоти.

