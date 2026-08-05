Костадинов: Радев е атакуван от плажовете от неговите депутати

Снимка "Възраждане"

“Очевидно е, че Радев се опитва да замаже гафа на, както сам той казва, неговите депутати, които, макар че дадоха заявка, че ще работят без прекъсване, излязоха в дълга лятна ваканция и вчера не се явиха на заседание на свикана комисия”, коментира лидерът на Възраждане Костадин Костадинов.

Народният представител Ангел Георгиев от “Възраждане” свика вчера спешно заседание на Комисията по политиките за българите извън страната, на която присъстваха само представителите на “Възраждане”, ДБ, ПП и един от “Прогресивна България”. Шест депутати от “Прогресивна България” липсваха, както и тези на ГЕРБ и ДПС, което провали заседанието на комисията, пише tribune.bg.

Поводът за нейното свикване беше случаят на българската Ива Михайлова, която македонските власти не допускат на лечение в България. Това заплашва 23-годишното момиче с инвалидизация, а на вчерашната комисия в подробни детайли пред депутатите щяха да бъдат изложени факти за случая от майката на пострадалата - Христина Михайлова. Спешността на случая, който е свързан с живота на младата българка, наложи въпреки липсващите депутати на “Прогресивна България” комисията да продължи в неформален диалог. По време на срещата пред присъстващите представители на парламента и Министерството на външните работи Христина Михайлова изложи данни за нередности по воденото дело.

Днес Румен Радев, като министър-председател, вместо да се заеме веднага със случая, излиза с твърдения, че го атакуват от плажа, докато той е получил отдавна договорен, вероятно не от неговото правителство, транш от Плана за възстановяване и устойчивост. Прав е Радев, неговите депутати го атакуват от плажовете на Сейшелите и Малдивите, където най-вероятно харчат парите на олигархията, която се прегрупира и застана от ГЕРБ и ДПС зад “Прогресивна България”.

Друг принос, който изтъква министър-председателят, е, че България е придобила Института по история на българската емиграция в Северна Америка.

“Преди около два месеца аз се срещнах с министъра на културата - Евтим Милошев, който е шестият министър през последните години, с когото се срещам по повод на Института по история на българската емиграция в Северна Америка. По-голяма част от министрите, с които съм се срещал, са били от служебните правителства на Румен Радев. Служебни правителства, които взеха важни решение да бъде заменен българския лев с евро, но не направиха никакви действия, за да придобием по-рано архива. Поставих и на сегашния министър въпроса, който поставих на предишните министри преди него, и настоях архивът да бъде изкупен. Аз запознах министъра на културата с въпроса, свързан с него, и го уведомих, че през последните години “Възраждане” е дарила десетки хиляди левове от субсидията си за този архив. С две думи, ние свършихме цялата работа, за да има с какво да се похвали днес Румен Радев.”, каза Костадин Костадинов.

Дълг на всяка държава е да пази своята история, а не повод за хвалба на един министър-председател на база на работа, свършена от друга политическа партия. Нека Румен Радев не забравя, че министър-председателят има задължения, за които получава солидно възнаграждение от данъците на българските граждани, и те не му дължат благодарност за това, че си е свършил работата.

Редактор "Екип на Петел",

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