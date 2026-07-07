Костадинов: Радев е обещал на Турция магистрала "Черно море", безплатен пренос на ток и водите на Тунджа и Марица

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Костадин Костадинов написа критичен коментар по отношение на договорката на Румен Радев с Ердоган.

Ето какво посочва той:

КАКВО ДОГОВОРИ РАДЕВ В АНКАРА?

Вчера Радев беше на среща с Ердоган в Анкара. От него има една официална и една неофициална новина. Първата е, че договорът с Боташ ще бъде замразен за 15 месеца, за да бъде предоговорен. Странно е защо Радев го замразява, след като първо обясняваше години наред колко е изгоден и второ, само преди 3 дни каза как договорите трябвало да се спазват и да не се променят. Но да кажем, че това е типично за Радев - неговата дума тежи вече точно толкова, колкото и на зулуса Слави Трифонов.

Неофициалната новина е по-важната. Нашата информация е, че Радев е обещал магистрала "Черно море" на Турция, гарантиран безплатен пренос на ток през България и даване на водите на Тунджа и Марица. Ако това е така, защото тепърва ще го проверяваме, Радев трябва да бъде съден за държвна измяна. Междувременно предприемат ли се действия по предоставянето на български земи и води на чужда държава, Възраждане ще започне протести срещу правителството.

На края ще оставя нещо много важно. Навремето, когато България е васална държава на Османската империя, първата задача на новия български княз е да осъществи посещение при султана, за да се представи. Унизително е било, но сме били васали, така че не сме имали особен избор. Посещението на Радев при Ердоган имаше всички белези на подобна визита.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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