Костадинов: Радев повтаря грешки на ГЕРБ и ДПС

Снимка "Възраждане"

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов критикува управляващите, че с внесените промени, свързани с назначаването на особен управител на рафинерията „Лукойл“, се прави опит да бъде обезсилено решение на Конституционния съд, постановено по искане на „Възраждане“. Според него с предложенията се цели възстановяване на статуквото, създадено с промените, приети през 2025 г.

„Най-скандалните решения минават винаги без никакво сериозно внимание и се опитват да бъдат заметени под килима. В момента се обсъжда решение, с което Радев на практика повтаря доводите на ГЕРБ, ДПС, БСП и „Има такъв народ“ от 2025 година“, заяви Костадинов на брифинг пред медиите.

Той припомни, че през 2025 г. „Възраждане“ е призовала Румен Радев в качеството му на президент не само да наложи вето върху закона, но и да сезира Конституционния съд. Тогава Радев е наложил вето, но не е сезирал съда. След това „Възраждане“ е събрала необходимите подписи с подкрепата на други парламентарни групи и е внесла искането до Конституционния съд. Под него са се подписали 49 народни представители при необходим минимум от 48.

„Осем месеца по-късно Конституционният съд се произнесе в наша полза. На следващия ден останахме шокирани. Вместо групата на Румен Радев да се радва, че след осем месеца неговото вето на практика се оказа резултатно, тя подготви спешни промени, с които да възстанови статуквото, създадено от ГЕРБ, ДПС, БСП и „Има такъв народ“, заяви Костадинов.

Той посочи още, че част от народните представители, защитаващи законопроекта, дори не са се запознали с решението на Конституционния съд.

„Твърдят, че четирите компании от консорциума „Лукойл“ са част от критичната инфраструктура. Всъщност само две от тях са. В решението си Конституционният съд изрично посочва, че останалите две не са част от критичната инфраструктура и следва да бъдат извадени от действието и приложението на закона“, подчерта председателят на „Възраждане“.

Костадинов заяви още, че народните представители от „Възраждане“ са били атакувани, защото са цитирали мотивите и аргументите, изложени от самия Румен Радев при наложеното от него президентско вето. По думите му се е стигнало до парадоксалната ситуация те да бъдат критикувани, защото цитират думите на президента Румен Радев отпреди да стане министър-председател.

„Когато се изгуби силата на правото, обикновено се прибягва към обиди и конфронтация. Това, което правят депутатите на „Прогресивна България“, е същото, което преди тях правеха депутатите на ГЕРБ и ДПС, на ПП-ДБ, а също и някои други формации, които мимолетно прелетяха през парламента. Когато изгубиш доводите, ти остава единствено да обиждаш. Ние сме го преживели. Преживели сме тези преди тях, ще преживеем и тези сега“, заяви той.

Председателят на „Възраждане“ коментира и напрежението в пленарната зала, като обясни, че парламентарната група е предложила да внесе поправки между първо и второ четене на законопроекта, каквато възможност дава правилникът на Народното събрание.

„Това ги изнерви, защото не искат другата седмица да бъдат на работа. Чухме реплики от сорта: „Дайте да го приемем на две четения наведнъж.“ Казахме им, че няма как - това е законовото право на опозицията. Подозираме, че ще направят това, което правеха техните предшественици от ГЕРБ, ДПС, БСП и „Има такъв народ“ - да погазят правилника. Ние ще използваме всички законови възможности, защото Конституционният съд се произнесе в наша полза, а те в момента правят необходимото, за да обезсилят това решение“, заяви Костадин Костадинов, цитиран от екипът на "Възраждане".

Редактор "Екип на Петел",

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