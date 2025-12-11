реклама

Костадинов: Радев ще спечели следващите избори, въпросът е с колко

11.12.2025 / 08:12 1

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Няма съмнение, че Румен Радев ще с печели следващите предсрочни избори, въпросът е с колко, това заяви по Нова телевизия лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов. Той обаче заяви, че неговият политически проект няма да върне лева и да вдигне санкциите срещу Русия, освен ако не управлява с „Възраждане” и така ще се получи поредната подмяна вместо промяна.

Костадинов заяви, че алтернативата е преосноваване на държава, за което от партията му говорят отдавна.

„Мечтая да има голяма избирателна активност”, призна лидерът на „Възраждане”. Той подчерта, че тя е изключително важна, но е необходима и промяна в изборното законодателство. Според Костадинов гласуването трябва да е само на машина, като хартиените бюлетини трябва изцяло да отпаднат. Той подчерта обаче, че машините не трябва броят гласовете, за да няма съмнение в софтуера им, а резултатът да се събира в преброителни центрове.

 

kjk (преди 7 минути)
Рейтинг: 161506 | Одобрение: 17746
Не само трябва да си вървят,ами трябва да понесат персонална отговорност за простотиите и кражбите по време на тяхното управление (ако може така да се нарече),на България!!!;)УхиленАнгелче

