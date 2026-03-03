Костадинов: Ще се освободим и от робството на мафията

Снимка Фейсбук

Лидерът на "Възраждане" отбеляза празника с пост в личния си профил във Фейсбук.

България отбелязва 148 години от Освобождението си, като по традиция националният празник става повод и за силни политически заявки. Лидерът на партия "Възраждане" Костадин Костадинов използва Трети март, за да направи паралел между историческото турско робство и съвременната политическа ситуация в страната.

В своето празнично обръщение политикът изрази увереност, че българският народ има силите да се справи с актуалните предизвикателства, пред които е изправен.

"Щом успяхме да се освободим от турско робство, ще се освободим и от робството на мафията и мутрите", написа Костадин Костадинов в публикация в личния си профил във Facebook.

Освен критичния прочит на съвременната действителност, председателят на "Възраждане" не пропусна да се обърне директно към гражданите по случай честванията.

"Честит национален празник, българи", добави Костадин Костадинов в своето обръщение в социалната мрежа.

Днешният 3 март бележи точно 148 години от подписването на Санстефанския мирен договор. По този повод през целия ден се провеждат тържествени събития, панихиди и церемонии по поднасяне на венци и цветя пред паметниците на героите във всички градове на страната, пише dunavmost.com.

