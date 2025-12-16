Костадинов: Слагат два пръста асфалт по магистралите от Варна до София

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Лидерът на „Възраждане“ определи правителството в оставка като престъпно. Той призна, че са виждали страха в очите на депутатите в парламента, и те буквално били уплашени. Запитан от Цветанка Ризова какво престъпление е извършило правителството, Костадин Костадинов каза, че е превърнало корупцията в политическа мода в нашата страна.

Последва въпрос на Ризова защо не са подали сигнали за корупция, след като Бойко Борисов е казал, че не са имали време за корупция, и въобще няма нито един сигнал за корупция и нито една тема за корупция.

До кого да подадем сигнали? До тяхната комисия за противодействие на корупцията, до тяхната прокуратура, която на всичко отгоре няма и главен прокурор. До кого да подадем сигнал, затова че се правят ремонти на магистралите с мантинели, които са четири пъти по-скъпи от цената, която по принцип е за една мантинела. Затова че правят ремонти на магистралата и слагат два пръста асфалт, и всеки го вижда това нещо, изригна Костадинов.

Аз пътувам всяка седмица от Варна до София, и го виждам, и по северната, и по южната магистрала. Има неща, които са очевидни, те се наричат аксиоми и те нямат нужда от доказване. Но най-голямото и най-важното престъпление пред очите на всички, е вкарването на нашата страна незаконно в еврозоната с фалшифицирани данни. Според данните, изнесени от статистиката, от нашата статистика, инфлацията в България на годишна база наближава 6%. Нали беше 2, беше 2.2, имахме даже дефлация по едно време. Как така изведнъж стана 6%, и то имайки предвид, че още годината не е свършила, добави в „Лице в лице“ Костадин Костадинов.

