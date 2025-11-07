Костадинов: Това е най-голямото предателство от векове. България е на ръба на финансово унищожение

Снимка: Булфото

Костадин Костадинов проведе брифинг в Народното събрание, в който предупреди, че управляващото мнозинство готви „безпрецедентна операция по кражба на активи“, свързана с опит за конфискация на собственост, препращана към „Лукойл“ и Русия.

„Ситуацията, която в момента се случва в парламента, е безпрецедентна. Комисията по енергетика е свикана за 9:00, но в 9:10 вече е приключила, защото управляващото мнозинство си е направило тайна комисия на скрито“, каза председателят на „Възраждане“ пред журналисти. Той уточни, че прегледаният набързо законопроект разкрива „опит да се посегне на огромен актив“, като го определи като „кражба, която ще доведе до последици, каквито България не е виждала“.

Според него планът на управляващите повтаря опита на ЕС да придобие руски активи, блокирани в системата Euroclear, сценарий който Белгия отказва да допусне, защото е известна официалната реакция на Москва - огледална конфискация на чужди активи на своя територия. „Русия категорично е заявила, че ако се конфискуват нейни активи - държавни или частни - ще последва реципрочна конфискация на активи на съответната държава в Русия“, заяви Костадинов.

Той припомни, че България разполага с „много сериозни активи на руска територия“, включително цяла банка с българска собственост, десетки смесени предприятия от времето на СССР, както и индивидуални активи на стойност десетки и стотици милиони левове. Според него, ако правителството отвори процедура за конфискация, реакцията от руска страна ще бъде незабавна, а българските собственици ще понесат щети, за които никой няма да получи компенсация. „В момента, в който българската държава, в лицето на Пеевски и Борисов, посегне на този актив, ще създаде много сериозен проблем. Първо, защото ще бъдат конфискувани българските активи в Русия. Кой ще компенсира българските собственици?“, попита той.

Председателят на „Възраждане“ обърна внимание и на факта, че „Лукойл“ не е руска държавна компания, както се внушава, а транснационален концерн, в който значителна част от собствеността е на западна финансова структура. Това означава, че възможните ответни действия няма да се ограничат до Русия, а ще включват съдебни искове срещу България от страна на западни акционери за претърпени щети и пропуснати ползи. „И аз наистина не мога да си представя тези хора, които в момента го правят, престъпниците Пеевски и Борисов, дали са наясно с последиците“, каза още той.

Според него действията на управляващите са „панически“, свързани с навлизащите в сила санкции на администрацията на Доналд Тръмп, в които България се оказва неподготвена и поставена в дипломатическа изолация. „Ние питаме как да питаме. Дори нямаме отговор. България вече близо една година няма американски посланик. България няма и свой посланик в САЩ. На практика отношенията ни са на точката на замръзване“, коментира Костадин Костадинов.

Той посочи, че докато унгарският премиер Виктор Орбан е заминал веднага за Вашингтон, българското правителство е изпратило писмо „в което пита как да пита“, което определи като унизително. Той припомни и думите на Борисов, който публично заявява, че е „приятел на Сорос“, и коментира, че това окончателно е разрушило всякакво доверие от страна на администрацията на Тръмп към българската власт.

Костадинов определи ситуацията като „перфектна буря“, която може да доведе до съдебни искове за милиарди, финансов колапс и дори държавен фалит в рамките на месеци - не на години. Според него държавата се управлява от „двама души - единият марионетка на другия“, и такава концентрация на власт е „най-мащабното национално предателство в новата история на България“.

В заключение председателят на „Възраждане“ очерта трите възможни изхода от кризата: „Първо - българското правителство да преговаря с американската администрация. Второ - да откаже да прилага санкциите. Трето - да подаде оставка, защото не може да се справя с тази ситуация, и да даде възможност властта да отиде в ръцете на политическа сила като „Възраждане“, която може да реши проблема.“

Той подчерта, че политическата организация вече търси контакти и би поела разговори на международно ниво, ако се стигне до смяна на властта.

„Ако правителството наистина мисли за България, единственото разумно решение е да подаде оставка. Защото ако „Възраждане“ управлява, проблем с „Лукойл“ няма да има.“

