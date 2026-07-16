Костадинов: Този бюджет заробва бъдещето на България

Кадър бТВ

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов обяви, че няма да подкрепят проектобюджета, тъй като в този си вид той заробва бъдещето на България. В предаването „Лице в лице“ по bTV Костадинов коментира също демографската криза, икономическата политика и външнополитическите решения на управляващите.

Според него основният проблем на бюджета е предвиденото значително увеличение на държавния дълг. Той посочи, че заложеното ново задлъжняване ще се запази и през следващите години, което според него ще доведе до сериозно нарастване на външния дълг на България.

Костадинов заяви, че според „Възраждане“ бюджетният дефицит е можело да бъде намален чрез няколко конкретни мерки:

съкращаване на излишни административни структури и обединяване на министерства;

въвеждане на по-високо данъчно облагане на хазартния сектор;

увеличение на концесионните такси за използването на природните ресурси.

По думите му тези мерки биха осигурили значителни допълнителни приходи в бюджета и биха ограничили необходимостта от нов държавен дълг.

Лидерът на „Възраждане“ заяви, че обещаната административна реформа не е реализирана. Според него вместо да бъдат преструктурирани цели ведомства, управляващите продължават да разширяват държавната администрация чрез назначения.

Костадинов определи разпространението на хазартните игри като сериозен обществен проблем. По думите му България има един от най-либералните режими за хазарт в Европа, а увеличаването на данъците върху сектора би ограничило неговото разрастване и би донесло повече средства за обществени политики.

Според него концесионните такси у нас са твърде ниски и държавата не получава достатъчно приходи от експлоатацията на природните богатства. Той призова таксите да бъдат увеличени многократно.

Костадинов изрази притеснение от нарастващия държавен дълг на фона на отслабваща икономика и заяви, че според него инвеститори напускат България. Той даде примери с международни компании, които по думите му са ограничили или прекратили дейността си в страната.

Лидерът на „Възраждане“ защити предложението на партията за увеличение на средствата за майчинство през втората година. Според него демографската криза е най-сериозният проблем пред България и държавата трябва да предприеме мерки в подкрепа на младите семейства.

Той призна, че подобна мярка сама по себе си няма да доведе до рязко увеличение на раждаемостта, но подчерта, че е необходимо да се започне с конкретни стъпки.

Председателят на „Възраждане“ отправи критики към управляващите заради „противоречивата позиция“ относно участието на България в международни инициативи, свързани с Украйна. Според него правителството демонстрира непоследователност и не защитава достатъчно националния интерес.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!