Костадинов: Турция и Гърция поставят България на колене

България

Темата за водните ресурси на България отново влезе в парламентарния дневен ред, след като лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов отправи остри критики към управляващите заради политиката по отношение на водите на река Арда и отношенията с Гърция и Турция.

В декларация от парламентарната трибуна Костадинов заяви, че преди една година е бил подписан двустранен протокол с Гърция, с който България е предоставила водите на река Арда на южната ни съседка за още няколко години, цитира Блиц



"Точно преди една година беше подписан двустранният протокол с Гърция, с който България отстъпи водите на река Арда на Гърция за още няколко години", заяви председателят на "Възраждане".

Според него политиката по този въпрос се запазва независимо от смените във властта.

Костадинов изрази опасения, че страната ни е изправена пред риск от сериозни проблеми с водните ресурси заради засушаването и климатичните промени.

По думите му България не трябва да предоставя стратегически ресурс на други държави, докато самата тя е изправена пред потенциални водни кризи.

"Нито една държава не дава така водите си на която и да било друга държава. България изпада в засушаване и ще има проблем с водите", предупреди още той.

Лидерът на "Възраждане" обърна внимание и на цената, по която според него се предоставя вода на Гърция.

"На гърците продаваме един кубик вода за 2 стотинки, а собствената ни държава продава един кубик вода на 6 лева или малко над 3 евро след смяната на валутата", заяви Костадинов. И постави въпроса как управляващите ще обяснят тази разлика на жителите на районите, които са пряко засегнати от водоползването на Арда.

Според Костадинов въпросът не се изчерпва само с отношенията между България и Гърция.

Той настоя за информация дали по време на срещите между български и турски представители е бил поставян и въпросът за водните ресурси.

"Турция и Гърция имат общ фронт срещу България по отношение на водите, като настояват въпросът за водите да бъде регулиран в тристранна спогодба", заяви също лидерът на "Възраждане".

По думите му подобен механизъм няма аналог в Европа и би поставил България в неблагоприятна позиция.

"Турция и Гърция си разиграват коня на територията на България както си искат и поставят България на колене", каза още Костадинов.

Изказването му идва на фона на продължаващите дебати за управлението на водните ресурси в региона и необходимостта от дългосрочни решения за гарантиране на водната сигурност на страната.

Редактор "Екип на Петел",

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