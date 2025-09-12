Костадинов: Важната цел на протеста е да се събори този престъпен кабинет

Снимка: Булфото

И след протеста утре ще се борим за падането на това правителство до последно, заяви в интервю пред БНР лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

"Протестът е общонационален, участват граждански организации, само "Възраждане" е политическа формация. Това е общонационална инициатива и всеки е добре дошъл. Граждански организации протестират за беззаконието в съдебната система и ги поканихме. Въпреки че имам вътрешнополитически различния, смятаме, че заедно можем да съборим кабинета", каза Костадинов.

Той заяви:

"Готови сме да загърбим политическите разногласия, които имаме и ще имаме с другите, но важната цел е да се събори този престъпен кабинет".

Костадинов посочи, че ПП-ДБ крепи кворума в НС и категорично отрече това да се приписва на "Възраждане".

"Утрешният протест има за цел да свали правителството. Ако падне, ще има избори и се надявам, че българският народ ще ги изхвърли. Като го съборим, ще продължим с протестите", закани се лидерът на "Възраждане".

