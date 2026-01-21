Костадинов: "Възраждане" се бори до 3 часа сутринта за правата на свободните българи

Редактор: Недко Петров

Снимка Фейсбук, Костадин Костадинов

Лидерът на "Възраждане" привлече вниманието върху себе си с това, което каза. Костадин Костадинов разкри какво са направили неговите съмишленици на безпрецедентното заседание на правната комисия, което продължи до малките часове на днешния ден.

В личния си профил във Фейсбук Костадинов написа:

Вижте хората на тази снимка. Това са част от народните представители на Възраждане, които вчера цял ден и цяла нощ се бориха в правната комисия срещу ГЕРБ-БСП-ДПС-ИТН за промените в изборния кодекс. Благодарение на нашата съпротива процесът беше максимално забавен, а полузаспалите представители на управляващите често не знаеха какво точно гласуват. Други представители на опозицията почти нямаше - освен 2 депутати от ППДБ. Меч, Величие и хората на бившия президент от АПС се прибраха рано-рано да почиват и спят.

Снимката е направена в 3 ч. сутринта. Борихме се до последно за правата на свободните българи и днес ще продължим в пленарната зала. Така е било, така и ще бъде - Възраждане не се предава, независимо колко силен и превъзхождащ е врагът. Защото не е срамно да загубиш битка от по-силен и мощен враг. Срамно е да избягаш от битката.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!