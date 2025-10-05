Костадинов: Възстановяване на доверието между народа и властта е посоката, в която "Възраждане" е поела

Снимка: Булфото

Посоката, в която "Възраждане" е поела, е към преосноваване на държавата, нов обществен договор, нова конституция и най-важното- възстановяването на доверието между народа и властта, защото българският народ гледа на властта в държавата като на нещо чуждо и антинационално. Това каза за БТА в Пазарджик лидерът на партията Костадин Костадинов. По думите му, политическата формация е единствената, която говори за смяна на системата.

"Ако опозицията искаше да свали правителството, тя щеше да застане около "Възраждане", но тя системно саботира действията ни", посочи още Костадинов. "Подкрепата за "Възраждане" се увеличава, макар и не толкова, колкото на нас ни се иска, и заради създаването на отровни политически гъби- двойници", отбеляза още лидерът на партията.

"Въпросът не е дали, а кога "Възраждане" ще управлява, но това което най-много ме притеснява, когато дойде този момент, дали няма да сме загубили прекалено много историческо време", коментира Костадин Костадинов.

В Пазарджик председателят на ПП "Възраждане" откри първата национална младежка конференция на формацията. Преди началото ѝ той каза, че целта е да се съберат всички младежки организации в страната, за да представят своите виждания. На хората, които идват след нас трябва да се дава свобода, която да ги кара да се чувстват отговорни", допълни Костадин Костадинов.

