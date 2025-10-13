Костадинов: Вотът в Пазарджик показа, че България все повече потъва в ръцете на мафията

Снимка: Булфото

Изборният процес в Пазарджик за пореден път показа, че българите не излязоха да гласуват. Така съдбата им остана в ръцете на купения и корпоративния вот. Това заяви Костадин Костадинов от "Възраждане".

Видно от резултата е, че Пеевски е завзел купувачите на гласове на ГЕРБ. В резултат на това той и неговите подставени лица са с най-много общински съветници, добавя той.

ГЕРБ стават шеста политическа сила. "Възраждане" остава с непроменен резултат от предния път - запазва и двамата си общински съветници. Цялата изборна обстановка показва, че българските градове са все по-овладени и в ръцете на мафията.

Става все по-видно, че България има спешна нужда от преосноваване. Ако не създадем нов обществен договор между гражданите и властта, държавата ни ще потъне бавно в небитието, каза Костадинов.

